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الأربعاء 17 فبراير 2021 الموافق 05 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

أماكن الكثافات المرورية بالقاهرة والجيزة

الأربعاء 17/فبراير/2021 - 10:37 ص
الكثافات المرورية
الكثافات المرورية
ندى حمدي
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رصدت متابعات الإدارة العامة للمرور بعض الكثافات المرورية بمحاور الطرق الرئيسية بمحافظتي القاهرة والجيزة اليوم الأربعاء، وجاء أبرزها كالتالي:

- كوبري أكتوبر من مدينة نصر للمهندسين والعكس لنزلة رمسيس
- المحور من كوبري 15 مايو اتجاه الدائرى والعكس
- كوبرى 15 مايو اتجاه المهندسين
- كورنيش ماسيبرو اتجاه وسط البلد
- صلاح سالم عند محيط كوبرى الفردوس
- الدائري من مؤسسة الزكاه للمرج ومن قبل نزلة الصحراوى للوصلة، ومن الوصلة للمنيب والعكس، ومن الهضبة الوسطى إلى دار السلام
- الأوتوستراد من القلعة للدائرى ومن طريق السويس للنادى الأهلى والعكس
- كورنيش المعادي في الاتجاهين

وفي ذات السياق، كثفت الإدارة العامة للمرور برئاسة اللواء محمود عبدالرازق، مدير الإدارة، اليوم، من خدماتها المرورية لتحقيق السيولة المرورية والأمن المروري حفاظًا على سلامة الجميع، حيث قامت الإدارة بحملات الكشف عن سلامة الإطارات، وكذلك ضبط المواقف العشوائية حفاظًا على سلامة الجميع من الخطر، ورفعت الإدارة حالة الطوارئ تحسبا لسقوط أمطار في ظل التقلبات المناخية الحالية التي تشهدها البلاد.

كما دفعت الإدارة بسيارات القوات الأمنية بالاشتراك مع المديريات والدراجات البخارية، إضافة إلى تكثيف الحملات المرورية مثل حملات الحد من السرعات على الطرق وحملات الكشف عن متعاطي المواد المخدرة والدفع بسيارات الإغاثة المرورية على الطرق السريعة لمواجهة أي أعطال أو حوادث.

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