الكنيسة القبطية تحتفل بذكرى رحيل القديس ايسيذورس الفرمى

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم الاربعاء، بذكرى رحيل القديس ايسيذورس الفرمى.وقال كتاب التاريخ الكنسي، المعروف بـ"السنكسار"، إن في مثل هذا اليوم تنيح القديس الناسك العالم الأنبا ايسيذوروس الفرمي. كان أبواه من أغنياء مصر ووجوهها، وكان قريبا للقديسين ثاؤفيلس وكيرلس باباوي الإسكندرية، ولم يكن له أخوة سواه، فأدباه بكل أدب وعلماه كتب الكنيسة. ثم تعلم اللغة اليونانية وأتقنها وبرع فيها حتى فاق الكثيرين.وأضاف: "وكان مع ذلك ناسكا متواضعا. ولما علم إن أهل البلاد والأساقفة عازمين عل تقدمته بطريركا علي الكرسي المرقسي، هرب ليلا إلى جبل الفرما وترهب في دير هناك، ثم انتقل منه إلى مغارة صغيرة، أقام بها وحده عدة سنوات. وقد وضع في أثنائها عدة كتب أكثرها عن الملوك والرؤساء، وشرح كتبا كثيرة من العهدين القديم والجديد. وقد وجد في بعض كتب السير إن عدد الرسائل التي أرسلها إلى البطاركة والأساقفة وغيرهم يبلغ ثماني عشرة آلاف رسالة. وكانت مواهب الروح القدس تتدفق عليه. ولما وصل إلى شيخوخة صالحة مرضية انتقل إلى الرب".وتستعد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، لبدء أول أصوامها المُتصلة في 2021، وهو صوم أهل نينوى، والمتعارف عليه شعبويًا باسم صوم يونان النبي، والذي يستغرق 3 أيام بدءًا من 24 فبراير.