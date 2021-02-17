رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 17 فبراير 2021 الموافق 05 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

برلمان فرنسا يصدّق على إرجاء التصويت في انتخابات المقاطعات

الأربعاء 17/فبراير/2021 - 10:44 ص
البرلمان الفرنسي
البرلمان الفرنسي
أ ش أ
طباعة
صدق البرلمان الفرنسي بتصويت نهائي برفع أيدي مجلس الشيوخ، على تأجيل انتخابات المقاطعات والأقاليم في البلاد من شهر مارس المقبل إلى شهر يونيو المقبل؛ بسبب فيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19)، حيث التزمت الحكومة الفرنسية بموعد 13 و20 يونيو المقبل.

وذكر راديو "فرنسا الدولي" اليوم الأربعاء، أن إرجاء الانتخابات سيكون لمدة ثلاثة أشهر فقط، وذلك وفقا لتوصية الرئيس السابق للمجلس الدستوري "جان لويس ديبري" لتجديد المجالس الإقليمية والمقاطعات، فضلا عن مجالس جزيرة "كورسيكا" الفرنسية في البحر المتوسط (الواقعة غربي إيطاليا وشمال جزيرة سردانية) وإقليم "غويانا" (أحد أقاليم ما وراء البحار الفرنسية وتقع على الساحل الشمالي لأمريكا الجنوبية) وجزيرة "مارتينيك" (الواقعة في شرق البحر الكاريبي).

يذكر أن مجلس النواب الفرنسي أو البرلمان الفرنسي هو الهيئة التشريعية لحكومة فرنسا، ويعتبر البرلمان الفرنسي مجلس ثنائي التمثيل فهو يتكون من مجلس الشيوخ الفرنسي (مجلس أعلى) والجمعية الوطنية الفرنسية (المجلس الأدنى).

موضوعات متعلقة

مخاطر برومات البوتاسيوم التى حذرت «التموين» من استخدامها فى الخبز

هنا «الريف الجديد».. كيف تُغيّر مبادرة «حياة كريمة» وجه القرى؟

تردد قناة مكسبي على النايل سات.. شاهد الآن أهم المباريات

تحريات وتفريغ كاميرات.. تحقيقات موسعة فى حادث تصادم عمرو أديب بأكتوبر

الصور

image description

غلق عدد من مراكز الدروس الخصوصية بدمياط

image description

هطول أمطار غزيرة فى دمياط

image description

محافظ أسيوط يترأس غرفة العمليات المركزية لمتابعة حالة الطقس

image description

أمطار خفيفة ورياح شديدة في دمياط

image description

الجيزة: 497 سيارة شفط للتعامل السريع مع هطول الأمطار

الأكثر قراءة

أول صورة من حادث الإعلامى عمرو أديب وتدمير سيارته

مصادر لـ«الدستور»: امتحانات النقل ستكون بنظام الاختياري

حالة الطقس فى مصر اليوم الأربعاء 17-2-2021

«كان نفسى أشترى عمارة زى زميلاتى».. اعترافات سعاد حسنى

إنفوجراف

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

image description

ماذا حققت مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم؟

نجم الساعة

ننشر صورة زوجة قتلها زوجها في عيد الحب بالحوامدية

منوعات

زلزالان يضربان إقليم بابوا فى إندونيسيا

وقف عمليات التطعيم ضد كورونا فى عدة ولايات بالبرازيل

سفينة أمريكية تبحر بالقرب من جزر خاضعة للصين في بحر الصين الجنوبي

كورونا يتسبب في انخفاض الأجور بألمانيا

أيام زمان

«لم أكن معارضًا لمبارك».. اعترافات «الأستاذ» محمد حسنين هيكل

«معنديش حاجة أقولها».. لماذا رفض هيكل تأبين مصطفى أمين؟

«في الفن والسياسة».. كواليس حوار أجرته أم كلثوم مع هيكل

«المرض أبعدها عن البروفات».. الأيام الأخيرة في حياة زوزو شكيب

مقالات الرأي
منى رجب
يحيا الحب رغم فيروس «كورونا»
د.مينا بديع عبدالملك
حول الفقر الاختيارى.. لمن يهمهم الأمر «1-2»
ثروت الخرباوي
رحلة التكفير الإخوانية بين سيد قطب وتلميذه شكرى مصطفى
ماجد حبته
مجلس الأمن واللقاح
المزيد

الثقافة

صدور العدد 16 من الإصدار السادس لمجلة المسرح

ناصر عراق: هيكل أهم صحفى عربى فى القرن الفائت

جائزة الطيب صالح للإبداع الكتابى تعلن الفائزين بدورتها الـ11

طارق فراج بعد فوزه بجائزة الطيب صالح: «عامل محفز ومسئولية إضافية»