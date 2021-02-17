أول جرعات لقاح كورونا في طريقها لغزة بعد موافقة إسرائيل

أفادت "رويترز " اليوم الأربعاء، عن وصول أول جرعات لقاح كورونا في طريقها إلى غزة بعد موافقة إسرائيل.وبحسب قناة "كان" العبرية، فإن "السلطة الفلسطينية أوصلت دفعة من لقاحات كورونا "سبوتنيك v" إلى معبر بيتونيا تمهيدا لنقلها إلى قطاع غزة، لكن تم إرجاعها لأن القيادة السياسية في إسرائيل لم توافق بعد على طلب السلطة نقل اللقاحات إلى قطاع غزة".وكانت وزيرة الصحة مي الكيلة قد قالت، إن "سلطات الاحتلال الإسرائيلي منعت إدخال اللقاحات المضادة لفيروس كورونا والتي سيرتها الوزارة اليوم إلى قطاع غزة".