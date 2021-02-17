أكثر من 12 ألف إصابة جديدة و467 وفاة بكورونا فى روسيا

أعلن مقر عمليات مكافحة فيروس كورونا في روسيا، اليوم الأربعاء، تسجيل 12 ألفا و828 إصابة جديدة بالفيروس، ليبلغ عدد الإصابات الإجمالي منذ بداية الجائحة 4 ملايين و112 ألفا و151 إصابة.وذكر- في بيان مقر العمليات: "خلال الـ24 ساعة الماضية، سجلت روسيا 12 ألفا و828 إصابة جديدة بفيروس كورونا في 83 إقليما في روسيا، ليصل عدد الحالات المؤكدة في 85 إقليما إلى 4 ملايين و112 ألفا و151 إصابة".وأشار المقر إلى تسجيل 467 حالات وفاة بفيروس كورونا المستجد في روسيا خلال الـ24 ساعة الماضية، وأن إجمالي الوفيات 81 ألفا و446 شخصا، موضحا أنه غادر 17 ألفا و919 شخصا المستشفى خلال الـ24 ساعة الماضية، بعد تعافيهم من الفيروس، ليصل بذلك إجمالي الذين تعافوا من الفيروس إلى 3 ملايين و642 ألفا و582 شخصا".