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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

«الاتصالات»: 95.89 مليون عميل بالهاتف المحمول أكتوبر الماضي

الأربعاء 17/فبراير/2021 - 10:43 ص
مشتركي الهاتف المحمول
مشتركي الهاتف المحمول
طارق عتمان
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كشف أحدث تقرير لمؤشرات قطاع الاتصالات الصادر عن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، خلال فبراير الجاري، عن أن إجمالي عدد مشتركي الهاتف المحمول والثابت سجل نحو 105.81 مليون عميل بنهاية أكتوبر الماضي، مقارنة بنحو 103.97 عن نفس الفترة عام 2019 بمعدل نمو سنوي 1.84 مليون عميل، وبمعدل نمو شهري بلغ 1.3 مليون عميل عن شهر سبتمبر الماضي والذي سجل نحو 104.51 مليون مشترك.

وأكد التقرير، الذي حصلت "الدستور" على نسخة منه، أن عدد مشتركي الهاتف المحمول سجل نحو 95.89 مليون مشترك خلال شهر أكتوبر الماضي، مقارنة بنحو 95.25 مليون عن نفس الفترة عام 2019، بمعدل نمو شهري بلغ 0.56% مقارنة بشهر سبتمبر السابق عليه، والذي سجل نحو 95.36 مليون مشترك، وبمعدل نمو سنوي 0.67%.

وأضاف التقرير أن نسبة انتشار الهاتف المحمول في مصر سجل نحو 94.47 % بنهاية أكتوبر الماضي مقارنة بنحو 95.59 % عن نفس الفترة عام 2019 بمعدل نمو شهري 0.38 % عن سبتمبر الذي سجل فيه 94.09 % في حين سجل تراجعا سنويا بلغ 1.12 %.

وأشار التقرير إلى أن عدد مشتركي الهاتف الثابت سجل نحو 9.92 مليون مشترك بنهاية أكتوبر الماضي، مقارنة بنحو 8.72 مليون مشترك عن نفس الفترة عام 2019 بمعدل نمو سنوي بنحو 13.74%، وشهري 8.44% بعد أن سجل نحو 9.15 مليون عميل في سبتمبر السابق عليه.

وقال التقرير، إن إجمالي سعة السنترالات في مصر سجل نحو 25.28 مليون خط أرضي بنهاية اكتوبر الماضي مقابل 24.22 مليون عن نفس الفترة عام 2019 بمعدل نمو سنوي 4.36% وشهري 0.16%، في حين أن معدل انتشار الهاتف الثابت سجل نحو 7.73% في أكتوبر الماضي مقابل 7.7% عن نفس الفترة عام 2019 بمعدل نمو شهري 0.47% وسنوي 0.04%.

وأضاف التقرير أن عدد السنترالات بلغ نحو 1511 سنترال منها 1052 سنترال في الريف، في حين استحوذ القطاع المنزلي عن نحو 88% من مشتركي الهاتف الثابت تلاه القطاع التجاري بنحو 10% واخير القطاع الحكومي بنحو 2% فقط من المشتركين.

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