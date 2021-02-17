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الأربعاء 17 فبراير 2021 الموافق 05 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

مَن هو القديس فيلو أسقف فارس؟

الأربعاء 17/فبراير/2021 - 10:19 ص
الكنيسة القبطية الأرثوذكسية
الكنيسة القبطية الأرثوذكسية
جرجس صفوت - مونيكا جرجس
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تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم الاربعاء، بذكرى استشهاد القديس فيلو أسقف فارس.

وقال كتاب التاريخ الكنسي، المعروف بـ"السنكسار"، إنه «في هذا اليوم تذكار القديس الجليل فيلو أسقف فارس، الذي استشهد على يد ملك الفرس لأنه لم يقبل إن يعبد النار أو يسجد للشمس، فعذبوه بكل أنواع العذاب وأخيرا قطعوا رأسه بحد السيف».

وتستعد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، لبدء أول أصوامها المُتصلة في 2021، وهو صوم أهل نينوى، والمتعارف عليه شعبويًا باسم صوم يونان النبي، والذي يستغرق 3 أيام بدءًا من 24 فبراير.

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