استطلاع رأي بتركيا: الأوضاع الاقتصادية سيئة ومطالبات بانتخابات مبكرة

كشفت نتائج استطلاع للرأي في تركيا، أن غالبية الأتراك يعتقدون أن الأوضاع في تركيا ساءت، لاسيما على المستوى الاقتصادي، وفقا لموقع "العربية نت".وذكرت نتائج الاستطلاع، الذي أجرته شركة أكسوي للأبحاث، ضمن استطلاعاتِها الدورية، أن غالبية من شاركوا في الاستطلاع عبروا عن رغبتهم بعودة النظام البرلماني، وأن أكثر من 53% يريدون عودة النظام ِالبرلماني، فيما يفضل قرابة 28% النظام الرئاسي.وقال 61% من المشاركين في الاستطلاع إن الأوضاعَ في البلاد ساءَت أثناءَ فترةِ النظام الرئاسي، بينما أكد 17% أنّ الأوضاعَ تحسنت، في حين اعتبر 14% أن الأوضاعَ بقِيت على حالها.ووفق الصحفي المعارض جواد جوك، فقد أوضح أن "المواطن يشكو الركودَ الاقتصادي والوضعَ الاقتصادي السيِّئ، ولهذا السبب الجميعُ يرجّح النظامَ البرلمانيَ القوي على النظام الرئاسي الحالي، لأن النظامَ الرئاسي لا ينفعُ في منطقتنا في الشرق الأوسط، والمنطقةُ لا تحتاج إلى سلطانٍ جديد".وقالت شركة أكسوي في استطلاعِها عن شهر يناير إن 46% من المشاركين في الاستطلاع، يرون أن الانتخاباتِ المبكِّرة ضرورية ٌفي الظروفِ الحالية، والغالبية وصفوا الوضع الاقتصادي بالفظيع.