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الأربعاء 17 فبراير 2021 الموافق 05 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

زلزالان يضربان إقليم بابوا فى إندونيسيا

الأربعاء 17/فبراير/2021 - 10:36 ص
زلزال
زلزال
وكالات
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ضرب زلزالان شمال غرب منطقة "جايابورا" بإقليم بابوا الإندونيسي، اليوم الأربعاء، لكن لم يسفرا عن وقوع أمواج مد عاتية "تسونامي".

وكان الزلزال الأول بقوة 5.5 درجة وضرب "جايابورا" في الساعة الثانية وتسع دقائق، بالتوقيت المحلي، بينما الهزة الارتدادية التي أعقبته وبلغت قوتها 3.6 ضربت المنطقة في الساعة السادسة و18 دقيقة صباحا بالتوقيت المحلي، حسب وكالة "أنتارا نيوز" الإندونيسية للأنباء اليوم الأربعاء.

وقالت وكالة الأرصاد الجوية وعلم المناخ والجيوفيزياء الإندونيسية إن الزلزالين لم يسفرا عن تسونامي، ولم ترد أي تقارير فورية عن سقوط ضحايا ولا أضرار بعد الزلزالين.

ويقع مركز الزلزال الأول على بعد حوالي 60 كيلومترا من شمال غرب منطقة "جايابورا" وعلى عمق عشرة كيلومترات، بينما يقع مركز الهزة الارتدادية على بعد حوالي 66 كيلومترا من المنطقة وعلى عمق 26 كيلومترا.

وكان زلزال بقوة 6.2 درجة قد ضرب منطقتي "ماجيني" و"ماموجو" بإقليم "سولاويسي الغربية " في 15 يناير الماضي، مما أسفر عن مقتل أكثر من مئة شخص وإصابة المئات الآخرين.

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