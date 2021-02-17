قرارات جديدة للبابا تواضروس لتنظيم الخدمة داخل الكنيسة الأرثوذكسية

أصدر البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، عدة قرارات بابوية بشأن تنظيم الخدمة داخل الكنيسة في بلاد المهجر ومصر.وجاء قرار البابا تواضروس الثاني، والذي نشرته مجلة «الكرازة» التابعة للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، بتأسيس كنيستين في الولايات المتحدة الأمريكية.وقرر البابا تواضروس تأسيس كنيسة مارمينا والبابا كيرلس السادس بولاية واشنطن بالولايات المتحدة الأمريكية، وإخضاع الإشراف عليها والخدمة بها للقس مينا أديب، كما أصدر قرارًا بتأسيس كنيسة العذراء مريم والشهيدة مارينا بالولايات المتحدة الأمريكية.جدير بالذكر أن البابا تواضروس الثاني أصدر قرارًا بابويًا في أكتوبر الماضي بتكليف الراهب القمص أرسانيوس الأنبا بولا بالسفر إلى مانشستر بإنجلترا لإجراء بعض الدراسات الكنيسة إلى جانب تقديم خدمة للشباب في مقر إقامته بالمدينة على أن يقدم تقريرًا دوريًا إلى قداسة البابا.