الأنبا توما يستقبل وفد كنيسة مارجرجس بالشورانية

استقبل الأنبا توما حبيب، مطران إيبارشية سوهاج للأقباط الكاثوليك، وفد كنيسة مار جرجس بالشورانية وعلى رأسهم الأب باخوم عويضة، راعي الكنيسة، والأخوات الراهبات، ومعهم المجلس الرعوي للكنيسة وخدام التربية الدينية.وقدم الوفد التهنئة للأنبا توما بالسيامة الأسقفية، كما رحب هو بالوفد، وأدار معهم حوارًا أبويًا حول العمل في الإيبارشية وأنشطة الكنيسة.