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الأربعاء 17 فبراير 2021 الموافق 05 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

وزير الخارجية الهندي يصل لروسيا في زيارة رسمية

الأربعاء 17/فبراير/2021 - 10:21 ص
جريدة الدستور
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وصل وزير الخارجية الهندي هارش فرادان شرينجلا إلى موسكو في زيارة رسمية من المقرر أن تستغرق يومين يلتقي خلالها مجموعة من كبار المسئولين الروس.

وذكرت قناة "إن دي تي في" الهندية اليوم الأربعاء، أنه من المقرر أن يتبادل الوزير الهندي وجهات النظر مع المسئولين الروس حول العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك بالإضافة إلى القضايا الإقليمية والدولية المهمة.

وأضافت القناة الهندية أن هذه الزيارة الخارجية تعد الأولى التي يقوم بها هارش فرادان شرينجلا في عام 2021، مشيرة إلى أنها تهدف إلى إضفاء الزخم على الشراكة الاستراتيجية الخاصة والمميزة بين الهند وروسيا.

وأعرب الوزير الهندي - في رسالة مصورة بثها على صفحته الرسمية بموقع التدوينات القصيرة "تويتر" - عن سعادته بزيارة موسكو التي وصفها بالمدينة الجميلة، مشيرا إلى أن هذه هي أول زيارة خارجية له خلال العام الجاري، وأكد أهمية العلاقات بين الهند وروسيا، مدللا على ذلك بقيامه بهذه الزيارة خلال جائحة فيروس كورونا المستجد.

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