الأنبا باخوم يزور كنيسة العائلة المقدسة بالمطرية

زار الأنبا باخوم، النائب البطريركي لشئون الإيبارشية البطريركية، كنيسة العائلة المقدسة للأقباط الكاثوليك بالمطرية.تأتي تلك الزيارة في إطار الاطمئنان على الأحوال الرعوية للكنيسة.تضمنت الزيارة احتفال نيافته بصلاة القداس الإلهي بمشاركة القمص جورج سليمان راعي الكنيسة، والأب سمعان البصير، بالإضافة إلي إعطاء سر المعمودية لأحد أطفال الرعية المولود حديثًا.واختتم الأنبا باخوم الصلاة بمباركة الحضور وإعطائهم البركة الرسولية.