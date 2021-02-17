انقلاب سيارة نقل يوقف طريق «الإسماعيلية- القاهرة» جزئيًا

تعرضت سيارة نقل، منذ قليل، للانقلاب على طريق "الإسماعيلية- القاهرة" الصحراوي قرب محطة تحصيل الرسوم بالمحافظة.وتلقى اللواء ياسر نشأت، مدير أمن الإسماعيلية، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بانقلاب سيارة نقل بمقطورة على بعد كيلو مترات قليلة من محطة تحصيل الرسوم في الاتجاه القادم إلى الإسماعيلية.ودفع مرفق إسعاف الإسماعيلية برئاسة الدكتور حسن درويش بـ3 سيارات إسعاف إلى مكان الحادث لنقل المصابين إلى المستشفيات.وقال شهود عيان إن حركة الطريق لم تتوقف كاملة، إلا أن انقلاب السيارة وكبر حجمها تسبب في وقف الطريق جزئيًا ومحاولة المواطنين العبور بصعوبة.