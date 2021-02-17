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الأربعاء 17 فبراير 2021 الموافق 05 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

بحضور الأنبا دانيال.. اجتماع اللجنة البطريركية للتعليم المسيحي

الأربعاء 17/فبراير/2021 - 10:34 ص
الأنبا دانيال لطفي
الأنبا دانيال لطفي
جرجس صفوت - مونيكا جرجس
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اجتمعت لجنة التعليم المسيحي للكنيسة القبطية الكاثوليكية بمصر، بحضور الأنبا دانيال لطفي رئيس اللجنة.

والجدير بالذكر أن اللجنة كانت قد عقدت دورة تدريبية لإعداد كتاب الخادم في المرحلة الابتدائية، حيث جاء ذلك بمشاركة خدام إيبارشيات أسيوط والمنيا وأبوقرقاص، وذلك لتحضير كتاب الخادم للصف الرابع والخامس الابتدائي، كما عقدت اللجنة أيضًا دورة تدريبية لخدام إيبارشيتي سوهاج والأقصر، وذلك لتحضير كتاب الخادم للصف السادس الابتدائي.

تهدف الدورة التدريبية إلى:

١- مساهمة الإيبارشيات في تحضير مناهج موحّدة على مستوى الكنيسة القبطية الكاثوليكية.
٢- توحيد طريقة إعداد كتاب الخادم من خلال اتباع نقاط محددة للتحضير.

تمّ التدريب في ضيافة كاتدرائية أم المحبة الإلهية بأسيوط، حيث قام بالتدريب مدرسون من معهد التربية الدينية بالقاهرة، من مسئولي الفرقة الرابعة، الأستاذة دعاء مرتجي، والأستاذ هاني مفيد، والأستاذة شيرين لويس متخصصة في مجال علم النفس، كما تم التدريب على خطوات تحضير اللقاء الديني (العنوان - إلى خادم الكلمة - الفكرة الأساسية - الهدف - نقاط تربوية)، وذلك من خلال تحضير لقاء في مجموعات عن المعجزات وآخر عن الأمثال.

كما تمّ عرض أهم الخصائص السنية لهذه المرحلة، وبلغ عدد الحضور من الخدام في التدريب الأول خمسة وأربعين خادمًا، وفي الندوة الثانية خمسة وعشرين خادمًا، وكذلك شارك بعض الآباء الكهنة من مسئولي المكاتب، وبعض الأخوات الراهبات المشاركات في خدمة التعليم المسيحي.

اتسم اللقاء بالجدية ورغبة الجميع في التعاون، والمشاركة الفعالة في إعداد مناهج موحّدة. في الختام، شكر الأنبا دانيال الجميع على تعاونهم في مجال خدمة التعليم المسيحي، ولا سيما إعداد المناهج.

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