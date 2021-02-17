انتظام الخدمات المرورية على الطرق والمحاور لمواجهة الطقس السيء

انتظمت خدمات المرور على الطرق والمحاور الرئيسية منذ الساعات الأولى من صباح اليوم، في ظل تحذير هيئة الأرصاد الجوية من وجود طقس غير مستقر وأمطار في الأيام المقبلة، وقامت الإدارة العامة للمرور بعمل خطة مرورية على الطرق السريعة تنفيذا لتوجيهات وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، وذلك بهدف الحفاظ على أرواح المواطنين أثناء القيادة على الطرق.ووجه اللواء محمود عبدالرازق، مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة للمرور، بالدفع بسيارات الإغاثة، والدراجات البخارية، والأوناش، وسيارات الدفع الرباعي على الطرق.كما تم عمل غرفة العمليات بالتنسيق مع كل إدارات المرور بالمحافظات، فى إطار خطة مرورية كبيرة لمواجهة موجة الأمطار.و جرى التنسيق مع المحافظات لإرسال سيارات شفط المياه لتسهيل وتيسير الحركة المرورية، والتنسيق مع إدارات المرور على مستوى الجمهورية للدفع بسيارات الإغاثة، والأقوال الأمنية، والدراجات البخارية، والإخطار مع غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور عن حالة الطرق.وتنسق الإدارة العامة للمرور مع الأحياء، لتوفير سيارات شفط مياه بالقرب من الأنفاق، لسرعة سحب مياه الأمطار المتوقع سقوطها اليوم، لسرعة تسيير الحركة المرورية، وفي حالة وجود أعطال أو حوادث لا قدر الله يتم الاتصال على رقم الإغاثة المرورية على الطرق السريعة 01221110000.وتهيب الإدارة العامة للمرور بقائدي السيارات الالتزام بتعليمات رجال المرور حفاظًا على سلامتهم.