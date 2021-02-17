رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 17 فبراير 2021 الموافق 05 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

انتظام الخدمات المرورية على الطرق والمحاور لمواجهة الطقس السيء

الأربعاء 17/فبراير/2021 - 10:10 ص
انتظام الخدمات المرورية
انتظام الخدمات المرورية
عمرو المزيدي
طباعة
انتظمت خدمات المرور على الطرق والمحاور الرئيسية منذ الساعات الأولى من صباح اليوم، في ظل تحذير هيئة الأرصاد الجوية من وجود طقس غير مستقر وأمطار في الأيام المقبلة، وقامت الإدارة العامة للمرور بعمل خطة مرورية على الطرق السريعة تنفيذا لتوجيهات وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، وذلك بهدف الحفاظ على أرواح المواطنين أثناء القيادة على الطرق.

ووجه اللواء محمود عبدالرازق، مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة للمرور، بالدفع بسيارات الإغاثة، والدراجات البخارية، والأوناش، وسيارات الدفع الرباعي على الطرق.

كما تم عمل غرفة العمليات بالتنسيق مع كل إدارات المرور بالمحافظات، فى إطار خطة مرورية كبيرة لمواجهة موجة الأمطار.

و جرى التنسيق مع المحافظات لإرسال سيارات شفط المياه لتسهيل وتيسير الحركة المرورية، والتنسيق مع إدارات المرور على مستوى الجمهورية للدفع بسيارات الإغاثة، والأقوال الأمنية، والدراجات البخارية، والإخطار مع غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور عن حالة الطرق.

وتنسق الإدارة العامة للمرور مع الأحياء، لتوفير سيارات شفط مياه بالقرب من الأنفاق، لسرعة سحب مياه الأمطار المتوقع سقوطها اليوم، لسرعة تسيير الحركة المرورية، وفي حالة وجود أعطال أو حوادث لا قدر الله يتم الاتصال على رقم الإغاثة المرورية على الطرق السريعة 01221110000.

وتهيب الإدارة العامة للمرور بقائدي السيارات الالتزام بتعليمات رجال المرور حفاظًا على سلامتهم.

موضوعات متعلقة

تحريات وتفريغ كاميرات.. تحقيقات موسعة فى حادث تصادم عمرو أديب بأكتوبر

هنا «الريف الجديد».. كيف تُغيّر مبادرة «حياة كريمة» وجه القرى؟

تردد قناة مكسبي على النايل سات.. شاهد الآن أهم المباريات

حالة الطقس فى مصر اليوم الأربعاء 17-2-2021

الصور

image description

غلق عدد من مراكز الدروس الخصوصية بدمياط

image description

هطول أمطار غزيرة فى دمياط

image description

محافظ أسيوط يترأس غرفة العمليات المركزية لمتابعة حالة الطقس

image description

أمطار خفيفة ورياح شديدة في دمياط

image description

الجيزة: 497 سيارة شفط للتعامل السريع مع هطول الأمطار

الأكثر قراءة

أمطار ورياح محملة بالرمال.. «تنبؤات الطيران» عن الطقس: يجب الحيطة

أول صورة من حادث الإعلامى عمرو أديب وتدمير سيارته

مصادر لـ«الدستور»: امتحانات النقل ستكون بنظام الاختياري

حالة الطقس فى مصر اليوم الأربعاء 17-2-2021

إنفوجراف

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

image description

ماذا حققت مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم؟

نجم الساعة

ننشر صورة زوجة قتلها زوجها في عيد الحب بالحوامدية

منوعات

زلزالان يضربان إقليم بابوا فى إندونيسيا

وقف عمليات التطعيم ضد كورونا فى عدة ولايات بالبرازيل

سفينة أمريكية تبحر بالقرب من جزر خاضعة للصين في بحر الصين الجنوبي

كورونا يتسبب في انخفاض الأجور بألمانيا

أيام زمان

«لم أكن معارضًا لمبارك».. اعترافات «الأستاذ» محمد حسنين هيكل

«معنديش حاجة أقولها».. لماذا رفض هيكل تأبين مصطفى أمين؟

«في الفن والسياسة».. كواليس حوار أجرته أم كلثوم مع هيكل

«المرض أبعدها عن البروفات».. الأيام الأخيرة في حياة زوزو شكيب

مقالات الرأي
منى رجب
يحيا الحب رغم فيروس «كورونا»
د.مينا بديع عبدالملك
حول الفقر الاختيارى.. لمن يهمهم الأمر «1-2»
ثروت الخرباوي
رحلة التكفير الإخوانية بين سيد قطب وتلميذه شكرى مصطفى
ماجد حبته
مجلس الأمن واللقاح
المزيد

الثقافة

صدور العدد 16 من الإصدار السادس لمجلة المسرح

ناصر عراق: هيكل أهم صحفى عربى فى القرن الفائت

جائزة الطيب صالح للإبداع الكتابى تعلن الفائزين بدورتها الـ11

طارق فراج بعد فوزه بجائزة الطيب صالح: «عامل محفز ومسئولية إضافية»