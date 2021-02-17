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الأربعاء 17 فبراير 2021 الموافق 05 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

48 وفاة و1717 إصابة جديدة بـ«كورونا» فى بلجيكا

الأربعاء 17/فبراير/2021 - 10:15 ص
كورونا
كورونا
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سجلت بلجيكا 1717 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال 24 ساعة الماضية؛ ما يمثل انخفاضا بنسبة 19٪ عن فترة الأيام السبعة السابقة.

وذكر معهد الصحة العام في بلجيكا "سيانسانو"- حسبما ذكرت قناة "آر تي بي إف" الإخبارية البلجيكية، اليوم الأربعاء- أنه يتواجد حاليا 1601 حالة مصابة بالجائحة في المستشفيات لتلقي العلاج، بينما تم نقل 146 حالة إصابة جديدة إلى المستشفيات خلال الـ24 ساعة الماضية، بينهم 312 مريضا إلى العناية المركزة، مضيفا أنه تم تسجيل وفاة 48 حالة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.

يذكر أنه منذ بداية ظهور الوباء في بلجيكا، تم إدخال 205ر741 شخص إلى المستشفى بسبب كورونا، وتوفي 21.750 شخص، كما تلقى نحو 019ر370 شخص في بلجيكا الجرعة الأولى من اللقاح و755ر203 شخص الجرعة الثانية.

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