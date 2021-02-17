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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

بطريرك الأقباط الكاثوليك يستقبل السفير البلجيكي في مصر

الأربعاء 17/فبراير/2021 - 11:36 ص
جريدة الدستور
جرجس صفوت - مونيكا جرجس
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استقبل صاحب الغبطة البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، ورئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر- السفير فرانسوا كورنيه دلزيوس السفير البلجيكي بمصر والسيدة حرمه، والمستشار لودو روشيت والسيدة حرمه، وذلك بالمقر البطريركي بكوبري القبة.

شارك في الاستقبال الأنبا باخوم النائب البطريركي لشئون الإيبارشية البطريركية ومسئول اللجنة الأسقفية للإعلام، كما حضر الاجتماع أيضًا الأب باسكوالي سكرتير البطريرك، ويأتي ذلك في إطار بحث سبل التعاون المشترك من الناحية الإعلامية والثقافية بين الكنيسة الكاثوليكية والسفارة البلجيكية.

وفي نهاية الاجتماع، أهدى سيادة السفير البلجيكي البطريرك هدية تذكارية، واختتم اللقاء بالتقاط الصورة التذكارية.

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