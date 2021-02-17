وفاة الدكتور أحمد طه ريان عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف

أعلن الجامع الأزهر منذ قليل عن وفاة الدكتور أحمد طه ريان أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، والذي وافته المنية فجر اليوم، ومن المقرر أن تُصلى عليه الجنازة في رحاب الجامع الأزهر بعد ظهر اليوم.ومن جانبه نعى مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف الدكتور أحمد طه ريان أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر وشيخ المالكية وعضو هيئة كبار العلماء والذي وافته المنية اليوم.وأكد المجمع أن الفقيه -رحمه الله- أسهم بدور كبير في الفقه الإسلامي، وخدمة العلم وأهله من خلال دروسه بالجامعة والجامع الأزهر الشريف، وله عشرات المؤلفات العلمية التي أثرت المكتبات بمضامينها النافعة، بالإضافة إلى خدمة الإسلام وأهله من خلال جهوده المختلفة.كما تقدم المجمع بخالص العزاء لأسرة الراحل بصفة خاصة، وتلاميذه من طلاب العلم ومحبيه في جميع أنحاء العالم بصفة عامة، سائلًا المولى- عز وجل- أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، وأن يجعل ما قدمه من علم نافع في صحيفة حسناته.