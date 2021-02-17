الجيش العراقي: الصواريخ التي أسقطت في أربيل أطلقت من الإقليم

أعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، اليوم الأربعاء، أن الصواريخ التي سقطت في أربيل أطلقت من داخل حدود الإقليم وعلى المنظومة الأمنية في كردستان مراجعة الخرق الأمني، بحسب وكالة الأنباء العراقية.ومن جهتها، أكدت الولايات المتحدة وأربعة من حلفائها الأوروبيين في بيان، على عدم التسامح مع الهجوم الصاروخي الذي استهدف قاعدة أمريكية قرب مطار أربيل في كردستان العراق.وذكر التحالف الدولي في العراق أن هجوما صاروخيا استهدف القوات التي تقودها الولايات المتحدة شمالي العراق، وأسفر عن مقتل متعاقد مدني وإصابة جندي أمريكي، في هجوم هو الأعنف منذ نحو عام.وصدر البيان عن وزير خارجية الولايات المتحدة أنتوني بلينكين، ووزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، ووزير الخارجية الألماني هايكو ماس، ووزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، ووزير خارجية المملكة المتحدة دومينيك راب في أعقاب هجوم 15 فبراير في إقليم كردستان العراق.