البطوطي: مصر ستكون أولى وجهات التعافي السياحي بعد كورونا

قال الدكتور سعيد البطوطي، المستشار الاقتصادي لمنظمة السياحة العالمية، إن عام 2020 كان عاما كارثيا على صناعة السياحة في العالم، حيث تراجعت حركة السياحة العالمية إلى معدلات نهايات الثمانينيات من القرن الماضي، وكان إجمالي عدد السائحين على مستوى العالم 381 مليون سائح (مقابل مليار ونصف المليار سائح تقريبا عام 2019)، كما تراجعت الإيرادات السياحية بنحو 1.3 مليار دولار عما كانت عليه عام 2019.وأضاف البطوطي، إن مصر جزء من العالم، لذا شهد قطاع السياحة المصري أحد أسوأ الأعوام على الإطلاق، حيث انخفض عدد السائحين الوافدين إلى مصر خلال عام 2020 إلى 3.6 مليون سائح (مقابل 13.02 مليون سائح عام 2019) بنسبة تراجع حوالي -73%، وهوت الإيرادات السياحية إلى 4 مليار دولار أمريكي (مقابل 13.03 مليار دولار عام 2019) بنسبة تراجع حوالي -70%، بينما خسرت مصر ما إجماليه حوالي 14 مليار من إيراداتها من العملة الصعبة نتيجة انحسار السياحة خلال العام المذكور. مع الأخذ في الاعتبار أن معظم الأرقام قد تحققت خلال الشهور الثلاثة الأولى من العام قبل الإغلاق.خلال عام 2020 تراجعت معدلات الإشغال بالفنادق في مصر بنسبة 60%، وكان التراجع واضحا بشكل خاص في فنادق القاهرة والتي كانت نسبة التراجع فيها -65% على أساس سنوي ومتوسط إشغال بلغ 27% على مدار العام.وتابع، أن معدلات الإشغال في الفنادق على البحر الأحمر في الغردقة وشرم الشيخ تدهورت أيضا، حيث كان متوسط نسبة الإشغال 24% في الغردقة و23% في شرم الشيخ، أما فنادق الإسكندرية فكانت أقل تضررا حيث كان متوسط الإشغال 45% بنسبة تراجع -44% على أساس سنوي.واختتم، أنه من المتوقع خلال العام الحالي 2021 أن تكون مصر من أولى الوجهات السياحية التي سيبدأ بها التعافي، مع انتشار برامج التطعيم وتوسع الدول في تلقيح شعوبها ضد فيروس كورونا المستجد والتي من شأنها تحفيز السفر الدولي مجددا اعتبارا من النصف الثاني من العام، ومن المنتظر أن تكون منطقة البحر الأحمر بالغردقة ومرسى علم وشرم الشيخ أكبر المستفيدين من الانتعاش المنتظر وأن ترتفع نسب الإشغال بفنادق البحر الأحمر إلى 88% وفي فنادق شرم الشيخ إلى 78% خلال الربع الأخير من العام الحالي 2021.