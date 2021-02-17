كورونا يتسبب في انخفاض الأجور بألمانيا

أدت أزمة كورونا إلى آثار سلبية على دخل المواطنين في ألمانيا خلال عام 2020.فقد أعلن مكتب الإحصاء الاتحادي اليوم الأربعاء في مدينة فيسبادن أنه وللمرة الأولى منذ بدء الإحصاء في عام 2007 انخفضت الأجور الاسمية في ألمانيا العام الماضي.وذكر المكتب أنه حتى مع احتساب المدفوعات الخاصة، تراجع الأجر الإجمالي في المتوسط بنسبة 0.6% مقارنة بعام 2019.ونظرا لارتفاع أسعار المستهلك بنسبة 0.5%، بلغت نسبة التراجع الحقيقية في الأجور 1%.ولم تأخذ الإحصائية في اعتبارها تعويضات العمل بدوام مختصر، الذي خفف على الأقل من خسارة الدخل لملايين العمال خلال أزمة كورونا.