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الأربعاء 17 فبراير 2021 الموافق 05 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

وقف عمليات التطعيم ضد كورونا فى عدة ولايات بالبرازيل

الأربعاء 17/فبراير/2021 - 10:20 ص
كورونا
كورونا
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أعلنت البرازيل، اليوم الأربعاء، أنه تم وقف عمليات التطعيم ضد فيروس كورونا في ولايات باهيا وماتو جروسو وسلفادور وكويابا بسبب نقص اللقاحات.

وذكرت قناة محلية برازيلية الإخبارية، أنه تم وقف عمليات التطعيم في هذه الولايات، حتى وصول كميات جديدة من اللقاحات، موضحة أنه سيتم التطعيم بالجرعة الثانية، فقط للذين تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح في الوقت المحدد.

وأشارت في الوقت ذاته إلى أن الوضع يتطور بشكل مماثل، في ريو دي جانيرو- التي أعلنت سلطاتها الإثنين تعليق التطعيمات في المدينة اعتبارا من اليوم، لافتة إلى وجود نقص كذلك في اللقاحات في كوريتيبا "ولاية بارانا"، حيث تعتزم السلطات وقف التطعيم اعتبارا من يوم الجمعة.

وبينت أنه لن يتم استئناف توريد اللقاحات من العاصمة إلى المناطق، قبل الأسبوع المقبل، على أقل تقدير.

جدير بالذكر أن عملية تطعيم السكان باللقاحات ضد "كوفيد-19" في البرازيل بدأت في 18 يناير الماضي، وخلالها يجري استخدام لقاحات شركة "سينوفاك" الصينية، وشركة "استرازينيكا" البريطانية- السويدية.

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