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محمد العسيري
الأربعاء 17 فبراير 2021 الموافق 05 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

وزيرا خارجية كوريا الجنوبية وكندا يبحثان العلاقات الثنائية

الأربعاء 17/فبراير/2021 - 10:12 ص
كوريا الجنوبية
كوريا الجنوبية
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بحث وزير الخارجية الكوري الجنوبي جيونج وي-يونج، في اتصال هاتفي أجراه صباح اليوم الأربعاء، مع نظيره الكندي مارك جارنو سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين ودفع جهود الاستجابة لجائحة فيروس كورونا المستجد.

وقالت وزارة الخارجية الكورية -في بيان نقلته وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية على موقعها الإلكتروني- إن الجانبين اتفقا في المحادثات الهاتفية على العمل بشكل وثيق في مواجهة التحديات العالمية، مثل المعركة ضد جائحة كورونا وتغير المناخ باعتبار بلديهما قوى وسطى مسئولة وشريكين استراتيجيين يشاركان قيم الدبلوماسية والتجارة الحرة.

وأشارت الوزارة إلى أن الجانبين اتفقا على السعي لإيجاد سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بما في ذلك مجالات الذكاء الصناعي وغيرها من المجالات الخاصة بالثورة الصناعية الرابعة، مطالبة من كندا استمرار الدعم الثابت والتعاون لمبادرة السلام في شبه الجزيرة الكورية.

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