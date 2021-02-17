«الهلال الأحمر» يرفع درجة الاستعداد لمواجهة الطقس السيئ

أعلن الدكتور رامي الناظر، المدير التنفيذى للهلال الأحمر المصري، عن رفع درجة التأهب والاستعداد القصوى بمركز عمليات الطوارىء بمقره الرئيسي بالعاصمة وبكافة الأفرع بمحافظات الجمهورية تحسبًا لأي تداعيات طارئة خلال موجة الطقس السيئ التي تضرب كافة أنحاء الجمهورية.وأضاف الناظر، أن فرق الاستجابة تتواجد أثناء الطوارىء بكل فرع على مدار الـ72 ساعة المقبلة، مستعدة للتحرك الفوري والعاجل لتقديم خدمات الإسعافات الأولية، مشيرا إلى أن فرق الإنقاذ انتشرت لتجوب المناطق المتعرضة لأمطار شديدة بمحافظة الإسكندرية منذ صباح أمس.من جهتها، أوضحت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، أنه تم تزويد مديريات التضامن بكافة محافظات الجمهورية، بما يلزمها من مهمات الإغاثة وضخ مبالغ مالية بالحساب الفرعي للإغاثة بالمديريات، لصرف المساعدات اللازمة.وأكد رامى الناظر، أنه تم رفع درجة الجاهزية والاستعداد للدرجة القصوى بالمخازن الإغاثية الاقليمية والفرعية تحسبا لتداعيات موجة الطقس السيء، مشيرا إلى أنه يتواجد حاليا 215 متطوعا للطوارئ تحت وضع الاستعداد بالأفرع بخلاف متطوعي فرق الانقاذ كل ٌ في موقعه، إلى جانب تلقي استغاثات الجهات والأفراد من خلال الخط الساخن للهلال الأحمر المصري 15322.