رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 17 فبراير 2021 الموافق 05 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«الهلال الأحمر» يرفع درجة الاستعداد لمواجهة الطقس السيئ

الأربعاء 17/فبراير/2021 - 10:02 ص
الطقس السيئ
الطقس السيئ
ولاء جمال
طباعة
أعلن الدكتور رامي الناظر، المدير التنفيذى للهلال الأحمر المصري، عن رفع درجة التأهب والاستعداد القصوى بمركز عمليات الطوارىء بمقره الرئيسي بالعاصمة وبكافة الأفرع بمحافظات الجمهورية تحسبًا لأي تداعيات طارئة خلال موجة الطقس السيئ التي تضرب كافة أنحاء الجمهورية.

وأضاف الناظر، أن فرق الاستجابة تتواجد أثناء الطوارىء بكل فرع على مدار الـ72 ساعة المقبلة، مستعدة للتحرك الفوري والعاجل لتقديم خدمات الإسعافات الأولية، مشيرا إلى أن فرق الإنقاذ انتشرت لتجوب المناطق المتعرضة لأمطار شديدة بمحافظة الإسكندرية منذ صباح أمس.

من جهتها، أوضحت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، أنه تم تزويد مديريات التضامن بكافة محافظات الجمهورية، بما يلزمها من مهمات الإغاثة وضخ مبالغ مالية بالحساب الفرعي للإغاثة بالمديريات، لصرف المساعدات اللازمة.

وأكد رامى الناظر، أنه تم رفع درجة الجاهزية والاستعداد للدرجة القصوى بالمخازن الإغاثية الاقليمية والفرعية تحسبا لتداعيات موجة الطقس السيء، مشيرا إلى أنه يتواجد حاليا 215 متطوعا للطوارئ تحت وضع الاستعداد بالأفرع بخلاف متطوعي فرق الانقاذ كل ٌ في موقعه، إلى جانب تلقي استغاثات الجهات والأفراد من خلال الخط الساخن للهلال الأحمر المصري 15322.

موضوعات متعلقة

رابط الاستعلام عن نتيجة شقق الإسكان الاجتماعي الإعلان العاشر بالرقم القومي

مصدر من MBC يكشف تفاصيل الحالة الصحية لـ عمرو أديب

تحريات وتفريغ كاميرات.. تحقيقات موسعة فى حادث تصادم عمرو أديب بأكتوبر

«كان نفسى أشترى عمارة زى زميلاتى».. اعترافات سعاد حسنى

الصور

image description

غلق عدد من مراكز الدروس الخصوصية بدمياط

image description

هطول أمطار غزيرة فى دمياط

image description

محافظ أسيوط يترأس غرفة العمليات المركزية لمتابعة حالة الطقس

image description

أمطار خفيفة ورياح شديدة في دمياط

image description

الجيزة: 497 سيارة شفط للتعامل السريع مع هطول الأمطار

الأكثر قراءة

أول صورة من حادث الإعلامى عمرو أديب وتدمير سيارته

أمطار ورياح محملة بالرمال.. «تنبؤات الطيران» عن الطقس: يجب الحيطة

مصادر لـ«الدستور»: امتحانات النقل ستكون بنظام الاختياري

حالة الطقس فى مصر اليوم الأربعاء 17-2-2021

إنفوجراف

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

image description

ماذا حققت مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم؟

نجم الساعة

ننشر صورة زوجة قتلها زوجها في عيد الحب بالحوامدية

منوعات

زلزالان يضربان إقليم بابوا فى إندونيسيا

وقف عمليات التطعيم ضد كورونا فى عدة ولايات بالبرازيل

سفينة أمريكية تبحر بالقرب من جزر خاضعة للصين في بحر الصين الجنوبي

كورونا يتسبب في انخفاض الأجور بألمانيا

أيام زمان

«لم أكن معارضًا لمبارك».. اعترافات «الأستاذ» محمد حسنين هيكل

«معنديش حاجة أقولها».. لماذا رفض هيكل تأبين مصطفى أمين؟

«في الفن والسياسة».. كواليس حوار أجرته أم كلثوم مع هيكل

«المرض أبعدها عن البروفات».. الأيام الأخيرة في حياة زوزو شكيب

مقالات الرأي
منى رجب
يحيا الحب رغم فيروس «كورونا»
د.مينا بديع عبدالملك
حول الفقر الاختيارى.. لمن يهمهم الأمر «1-2»
ثروت الخرباوي
رحلة التكفير الإخوانية بين سيد قطب وتلميذه شكرى مصطفى
ماجد حبته
مجلس الأمن واللقاح
المزيد

الثقافة

صدور العدد 16 من الإصدار السادس لمجلة المسرح

ناصر عراق: هيكل أهم صحفى عربى فى القرن الفائت

جائزة الطيب صالح للإبداع الكتابى تعلن الفائزين بدورتها الـ11

طارق فراج بعد فوزه بجائزة الطيب صالح: «عامل محفز ومسئولية إضافية»