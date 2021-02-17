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الأربعاء 17 فبراير 2021 الموافق 05 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

3143 إصابة جديدة و147 وفاة بكورونا فى أوكرانيا

الأربعاء 17/فبراير/2021 - 10:12 ص
كورونا
كورونا
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أعلن وزير الصحة الأوكراني مكسيم ستيبانوف، اليوم الأربعاء، أنه تم تسجيل 4 آلاف و286 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى مليون و280 ألفا و904 حالات.

وكتب ستيبانوف في صفحته على موقع "فيسبوك"، وفق ما نقلته وكالة أنباء "يوكرنفورم" الأوكرانية: "سجلت أوكرانيا 4286 إصابة جديدة بفيروس كورونا من بينها 304 حالات بين لأطفال، و329 حالة بين العاملين في المجال الطبي".

وأضاف أنه خلال الـ24 ساعة الماضية، انتقل 2330 شخصا إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، فيما توفي 147 شخصا جراء الإصابة بالفيروس التاجي وتماثل للشفاء 5927 شخصا.

وشهدت منطقة إيفانو فرانكيفسك أكبر عدد من الحالات المؤكدة تليها تشيرنيفتسي ثم العاصمة كييف ومنطقتا فينيتسا وزاكارباتيا.

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