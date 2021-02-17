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الأربعاء 17 فبراير 2021 الموافق 05 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

رئيس وزراء اليابان يدافع عن شراء البنك المركزي لأوراق مالية مطروحة للتداول

الأربعاء 17/فبراير/2021 - 10:01 ص
يوشيهيدي سوجا
يوشيهيدي سوجا
وكالات
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دافع رئيس الوزراء الياباني يوشيهيدي سوجا عن قرار البنك المركزي الياباني شراء أوراق مالية مطروحة للتداول في البورصة، وقال أمام البرلمان اليوم الأربعاء، إن هذه السياسة لا تستهدف رفع أسعار الأسهم، مضيفا أنه حتى ارتفاع أسعار الأوراق المالية يفيد قطاع عريض من اليابانيين ويساعد بشكل خاص في تحسين أداء صناديق التقاعد بما في ذلك صندوق التقاعد الحكومي.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن سوجا كان يرد على الانتقادات من جانب عضو معارض في البرلمان قال إن ارتفاع أسعار الأسهم يفيد الأثرياء فقط.

واعترف رئيس وزراء اليابان بأن حدة التفاوت في الدخول تتزايد في اليابان، لكنه أضاف أن الميزانية التكميلية الثالثة لحكومة ستساعد في الحد من هذا التفاوت.

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