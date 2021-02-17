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الأربعاء 17 فبراير 2021 الموافق 05 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

حملة لتطهير بالوعات الصرف الصحي لمواجهة الأمطار بكفر شكر في القليوبية

الأربعاء 17/فبراير/2021 - 09:59 ص
حملة لتطهير بالوعات
حملة لتطهير بالوعات الصرف الصحي
كتب صلاح حسنى
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قامت الأجهزة المحلية بمجلس مدينة كفر شكر برئاسة اللواء هشام رفعت، بحملة استهدفت تطهير جميع غرف مياه الصرف الصحي بالاشتراك مع فرع مياه الشرب بالمدينة، استعدادا لمواجهة واستيعاب أي كميات أمطار غزيرة خلال الأيام المقبلة.

وأكد رفعت، أن أعمال تطهير بالوعات الصرف الصحى جاءت بعد الانتهاء من الرصف واستعدادا لاحتمال سقوط أمطار غزيرة مرتقبة واستيعابها وعدم طفح وغلق محطات الصرف الصحى من كثرة كميات مياه الأمطار ومواجهة أى مشكلات مرتقبة، طبقا لتوجيهات اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية.

وأوضح رئيس المركز والمدينة، أنه تم الاستعداد لسقوط أمطار غزيرة مرتقبة في الأيام المقبلة، مشيرا إلى أنه تم تطهير كافة غرف الصرف فضلا عن تهذيب الأشجار لمنع سقوط أغصانها على أهالينا المواطنين وحمايتهم من قبل أضرار شدة الرياح والعواصف، منوها إلى إصلاح وصيانة الأسلاك الكهربائية حفاظا على المواطنين، مناشدا الأهالى بالابتعاد عن الأعمدة الكهربائية بالشوارع والطرق وقت سقوط الأمطار حفاظا على حياتهم.

حملة لتطهير بالوعات الصرف الصحي
حملة لتطهير بالوعات الصرف الصحي
حملة لتطهير بالوعات الصرف الصحي
حملة لتطهير بالوعات الصرف الصحي

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