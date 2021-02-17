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محمد العسيري
الأربعاء 17 فبراير 2021 الموافق 05 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

1349 إصابة جديدة و32 وفاة بكورونا فى بلغاريا

الأربعاء 17/فبراير/2021 - 10:14 ص
كورونا
كورونا
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سجلت بلغاريا 1349 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي المصابين في البلاد إلى 232 ألفا و96 شخصا.

وذكرت بيانات بوابة المعلومات الموحدة، وفق ما أوردته وكالة أنباء "صوفيا" البلغارية، اليوم الأربعاء، أن البلاد سجلت أيضا خلال الـ24 ساعة الماضية 32 وفاة جراء الإصابة بالفيروس؛ لتصل حصيلة الوفيات منذ بدء الجائحة إلى 9703 وفيات.

وأشارت وزارة الصحة البلغارية إلى أن 748 شخصا تماثلوا للشفاء خلال اليوم السابق- ليصل إجمالي المتعافين إلى 198 ألفا و324 شخصا.

ووفقا لأحدث البيانات، يبلغ عدد الحالات النشطة في بلغاريا حاليا 24 ألفا و69 منهم 3513 مريضًا بالفيروس يحتاجون إلى تلقي العلاج داخل المستشفيات، من بينهم 284 في وحدات العناية المركزة.

جدير بالذكر أن غالبية الحالات الجديدة تم تسجيلها في العاصمة صوفيا تليها مدينتا بورجاس وبلوفديف.

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