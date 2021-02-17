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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

غزيرة ورعدية.. تغيرات المناخ تؤثر على حزام الأمطار

الأربعاء 17/فبراير/2021 - 09:56 ص
أمطار
أمطار
وائل القمحاوى
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تشهد عدد من محافظات الجمهورية، أمطار غزيرة ورعدية خلال الفترة الحالية، ومنها السواحل الشمالية والإسكندرية وبلطيم دمياط ورشيد وكفر الشيخ وبورسعيد والبحيرة والدقهلية ومطروح، بينما تسقط أمطار متوسطة على العريش ورفع ورأس سدر وسانت كاترين.

وقال الدكتور علاء عبدالله الصادق، أستاذ تخطيط وإدارة الموارد المائية في جامعة الخليج بالبحرين، إن التغيرات المناخية أدت إلى نشوب عدة ظواهر وتأثيرات على العالم ومصر، مما يتسبب فى سقوط الأمطار بكثافة ملحوظة، خاصة مع تغير موقع حزام الأمطار.

وأوضح الصادق لـ "الدستور" أنه من المتوقع زيادة غزارة الأمطار التى تتعرض لها مصر حاليا، نتيجة لتغيير الدورة الهيدرولوجية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ومن المتوقع أن تجتاح الأمطار والسيول كثير من بلدان هذه المناطق، مطالبا بضرورة التعامل بإدارة مائية متكاملة لتعظيم الاستفادة من حصاد هذه الأمطار لتلبية الطلب المتزايد على المياه في مشروعات التنمية المختلفة.
أمطار
أمطار

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