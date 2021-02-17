سياسية ألمانية تحذر من رسائل الكراهية والتطرف على الإنترنت

ترى السياسية الألمانية المنحدرة من أصول فلسطينية، سوسن شيبلي، أن أزمة جائحة كورونا جعلت الرسائل على الإنترنت أكثر تطرفا.وقالت وكيلة شئون المشاركة المدنية والشؤون الدولية في حكومة ولاية برلين في تصريحات لبوابة "واتسون" الإلكترونية: "ما نلاحظه حاليا خلال الجائحة هو غياب الموانع وزيادة التطرف في رسائل الكراهية... كل من يؤيد إجراءات احتواء الجائحة، أصبح هدفا منذ البداية لمنكري كورونا وأصحاب نظريات المؤامرة".وطالبت السياسية المنتمية للحزب الاشتراكي الديمقراطي بالتضامن مع المتضررين، وقالت: "هنا يجب علينا - نحن الديمقراطيين - أن نتضافر ونبدي تضامنا تجاه بعضنا البعض".