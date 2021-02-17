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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

«الشريف» يناقش مع نقيب المهندسين الضوابط الإنشائية بنادي الكورنيش

الأربعاء 17/فبراير/2021 - 09:54 ص
اللواء محمد الشريف
اللواء محمد الشريف
هبه عويضه
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استقبل اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، الدكتور هشام سعودي، نقيب المهندسين بالإسكندرية، وذلك لبحث الإجراءات اللازمة للضوابط الإنشائية الخاصة بمقر نقابة المهندسين بمنطقة سابا باشا بالكورنيش بنطاق حي شرق، وذلك بحضور الدكتورة جاكلين عازر، نائب المحافظ، والأستاذ محمد صلاح عبد ربه، مدير إدارة الاستثمار بالمحافظة.

وأكد محافظ الإسكندرية علي ضرورة التنسيق التام بين المحافظة ونقابة المهندسين، لوضع الضوابط الإنشائية التي تلزم بإزالة كافة الموانع الحاجبة لرؤية البحر، والتي تتفق مع مشروع الهوية البصرية والتنسيق الحضاري الذي سيتم تنفيذه خلال الفترة القادمة.

وخلال اللقاء، ناقش المحافظ المديونية المتراكمة علي نادي المهندسين، موضحا أنه سيتم الوصول إلى الحلول المناسبة مع نقيب المهندسين بالإسكندرية، والتي تتيح للمحافظة الحصول علي كافة مستحقاتها وسداد جميع المتأخرات المتراكمة عليها، والتي تعتبر حقا أصيلا لمحافظة الإسكندرية لتعظيم مواردها واستغلالها فيما يخدم المواطن السكندري.

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