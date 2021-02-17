قبرص ميل: اعتقال المحامين أصبح ممارسة روتينية لنظام أردوغان

سلطت صحيفة "قبرص ميل" الضوء على الانتهاكات التي يتعرض لها المحامون الأتراك على يد سلطات الرئيس رجب طيب أردوغان، من قمع واعتقالات وفصل تعسفي وصولا للانتهاكات الجسدية التي ترتكب ضدهم.وقال ستيفان سيمانوفيتز، مدير وسائل الإعلام في أوروبا في منظمة العفو الدولية، أن اعتقال المحامين الأتراك أصبح أحدى "الممارسات الروتينية" لنظام أردوغان، ما أدى إلى تعميق مناخ الخوف والقمع في جميع أنحاء العالم البلاد.وبحسب تقرير الصحيفة، فأن المحامين الأتراك من بين الضحايا الرئيسيين لحملة القمع الحكومية المستمرة التي نفذت في أعقاب الانقلاب العسكري الفاشل في عام 2016، والذي قتل فيه 250 شخصًا، حيث تتهمهم الحكومة التركية بتمثيل عملاء لهم صلات بالشبكة التي تتهمها بالوقوف وراء الانقلاب.وأضافت الصحيفة أن حكومة أردوغان اعتقلت 115 محاميا من مجموعات مختلفة على مدى العقد الماضي، كما أصدرت المحاكم التركية أحكامًا بالسجن مجموعها 2728 عامًا على 441 محاميًا.ونقلت الصحيفة عن رويسين بيلاي، مدير لجنة الحقوقيين الدولية (ICJ)، إنه "لا ينبغي أبدًا إلقاء القبض على المحامين او اعتقالهم أو معاقبتهم لتمثيل موكليهم، أو تحديدهم مع قضايا موكليهم".ولفتت الصحيفة إلى أن هذه الاعتقالات ليست سوى جانب واحد من سلسلة متصاعدة من العقبات أمام محامي البلاد، حيث أقرت حكومة أردوغان قانونًا يغير هيكل نقابات المحامين، بهدف الحد من سلطة وتأثير المنظمات الرئيسية الثلاث إسطنبول، وأنقرة، وإزمير من خلال تشكيل جمعيات بديلة تديرها الحكومة، كما تم فصل آلاف القضاة والمدعين العامين كجزء من التفكك المنهجي لسيادة القانون، وفقًا لمؤشر مشروع العدالة العالمية لعام 2020، حيث تحتل تركيا في الوقت الحالي المرتبة 107 من أصل 128 دولة في سيادة القانون.من جهته قال سيمانوفيتز، من منظمة العفو الدولية: "إن العمل كمحامي لحقوق الإنسان أصبح أكثر خطورة من أي وقت مضى في تركيا، مشيرا إلى أنه إذا فقد المحامون صوتهم، يفقد المواطنون أنفاسهم".