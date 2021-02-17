وكالة فارس: مقتل 3 رجال أمن إيرانيين في سيستان وبلوشستان

أعلنت وكالة فارس الإيرانية، اليوم الأربعاء، عن مقتل ثلاثة من رجال الأمن قتلوا في محافظة سيستان وبلوشستان جنوب شرقي البلاد.وأشارت العلاقات العامة بوزارة الأمن الإيرانية، أنه "في أعقاب العمليات الاستخباراتية حول إحدى عصابات الجريمة المنظمة في محافظة سيستان وبلوشستان، قتل ثلاثة من رجال الأمن.تجدر الإشارة إلى أن سيستان وبلوشستان متاخمة للحدود مع باكستان وأفغانستان.