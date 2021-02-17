طقس هادئ بالبحرالأحمر.. واستمرار تأهب الأجهزة

شهدت مدينة الغردقة وعدد من مدن محافظة البحر الأحمر، استقرارًا في الحالة الجوية، وسطوع للشمس واختفاء للسحب واستقرار في حركة الأمواج مع انخفاض في درجات للحرارة اليوم الأربعاء، بعد انتهاء العاصفة التربية التي شهدتها المدينة مساء أمس الثلاثاء.وأكد مصدر بهيئة موانئ البحرالأحمر لـ"الدستور"، أن العمل بالمواني لم يتوقف بسبب حالة الطقس وتم رفع درجة الاستعداد للدرجة القصوي تحسبًا لتغيرات الطقس وتأثيرها علي حركة العمل بالموانئ.كانت إدارة الأزمات بديوان عام محافظة البحر الأحمر، تلقت إشارة من مركز المعلومات برئاسة مجلس الوزراء، تفيد بتعرض المحافظة لحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية على سلاسل جبال البحر الأحمر، وذلك اعتبارًا من أمس الثلاثاء، وحتى الخميس المقبل.من جهته، كلف اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، كافة الجهات المختلفة بالمحافظة برفع درجة الاستعداد واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن سوء الأحوال الجوية.وأوضح محافظة البحر الأحمر، أنه يجري التنسيق مع رؤساء المدن والاجهزة المعنية للاستعداد ورفع حالة الطوارئ تحسبًا لسقوط أمطار أو حدوث أي تغيرات مناخية.