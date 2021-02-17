رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 17 فبراير 2021 الموافق 05 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

طقس هادئ بالبحرالأحمر.. واستمرار تأهب الأجهزة

الأربعاء 17/فبراير/2021 - 09:53 ص
الغردقة
الغردقة
علي عواد
طباعة
شهدت مدينة الغردقة وعدد من مدن محافظة البحر الأحمر، استقرارًا في الحالة الجوية، وسطوع للشمس واختفاء للسحب واستقرار في حركة الأمواج مع انخفاض في درجات للحرارة اليوم الأربعاء، بعد انتهاء العاصفة التربية التي شهدتها المدينة مساء أمس الثلاثاء.

وأكد مصدر بهيئة موانئ البحرالأحمر لـ"الدستور"، أن العمل بالمواني لم يتوقف بسبب حالة الطقس وتم رفع درجة الاستعداد للدرجة القصوي تحسبًا لتغيرات الطقس وتأثيرها علي حركة العمل بالموانئ.

كانت إدارة الأزمات بديوان عام محافظة البحر الأحمر، تلقت إشارة من مركز المعلومات برئاسة مجلس الوزراء، تفيد بتعرض المحافظة لحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية على سلاسل جبال البحر الأحمر، وذلك اعتبارًا من أمس الثلاثاء، وحتى الخميس المقبل.

من جهته، كلف اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، كافة الجهات المختلفة بالمحافظة برفع درجة الاستعداد واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن سوء الأحوال الجوية.

وأوضح محافظة البحر الأحمر، أنه يجري التنسيق مع رؤساء المدن والاجهزة المعنية للاستعداد ورفع حالة الطوارئ تحسبًا لسقوط أمطار أو حدوث أي تغيرات مناخية.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

تساقط الثلوج على الإسكندرية والبحيرة (فيديو)

هنا «الريف الجديد».. كيف تُغيّر مبادرة «حياة كريمة» وجه القرى؟

مصادر لـ«الدستور»: امتحانات النقل ستكون بنظام الاختياري

«الظابط قالي تعالي ورايا انت الحمار».. كواليس القبض على بهاء العمدة

الصور

image description

غلق عدد من مراكز الدروس الخصوصية بدمياط

image description

هطول أمطار غزيرة فى دمياط

image description

محافظ أسيوط يترأس غرفة العمليات المركزية لمتابعة حالة الطقس

image description

أمطار خفيفة ورياح شديدة في دمياط

image description

الجيزة: 497 سيارة شفط للتعامل السريع مع هطول الأمطار

الأكثر قراءة

أول صورة من حادث الإعلامى عمرو أديب وتدمير سيارته

أمطار ورياح محملة بالرمال.. «تنبؤات الطيران» عن الطقس: يجب الحيطة

مصادر لـ«الدستور»: امتحانات النقل ستكون بنظام الاختياري

حالة الطقس فى مصر اليوم الأربعاء 17-2-2021

إنفوجراف

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

image description

ماذا حققت مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم؟

نجم الساعة

ننشر صورة زوجة قتلها زوجها في عيد الحب بالحوامدية

منوعات

زلزالان يضربان إقليم بابوا فى إندونيسيا

وقف عمليات التطعيم ضد كورونا فى عدة ولايات بالبرازيل

سفينة أمريكية تبحر بالقرب من جزر خاضعة للصين في بحر الصين الجنوبي

كورونا يتسبب في انخفاض الأجور بألمانيا

أيام زمان

«لم أكن معارضًا لمبارك».. اعترافات «الأستاذ» محمد حسنين هيكل

«معنديش حاجة أقولها».. لماذا رفض هيكل تأبين مصطفى أمين؟

«في الفن والسياسة».. كواليس حوار أجرته أم كلثوم مع هيكل

«المرض أبعدها عن البروفات».. الأيام الأخيرة في حياة زوزو شكيب

مقالات الرأي
منى رجب
يحيا الحب رغم فيروس «كورونا»
د.مينا بديع عبدالملك
حول الفقر الاختيارى.. لمن يهمهم الأمر «1-2»
ثروت الخرباوي
رحلة التكفير الإخوانية بين سيد قطب وتلميذه شكرى مصطفى
ماجد حبته
مجلس الأمن واللقاح
المزيد

الثقافة

صدور العدد 16 من الإصدار السادس لمجلة المسرح

ناصر عراق: هيكل أهم صحفى عربى فى القرن الفائت

جائزة الطيب صالح للإبداع الكتابى تعلن الفائزين بدورتها الـ11

طارق فراج بعد فوزه بجائزة الطيب صالح: «عامل محفز ومسئولية إضافية»