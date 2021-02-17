الاحتلال الإسرائيلى يتوغل في خان يونس ويحرق الأراضي

توغلت آليات الاحتلال الإسرائيلى، صباح اليوم الأربعاء، داخل الأراضي الزراعية شرق مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، وسط أعمال تجريف وإطلاق نار متقطع.وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" نقلا عن مصادر محلية، بأن 7 آليات عسكرية إسرائيلية تضم 3 جرافات و4 دبابات انطلقت من مواقع الاحتلال الجاثمة خلف الشريط الحدودي شرق خان يونس وتوغلت لعشرات الأمتار في أراضي المواطنين الزراعية شرق المدينة.وقامت قوات الاحتلال تجريف الأراضى ووضعت سواتر ترابية في المنطقة المستهدفة وسط إطلاق نار متقطع وقنابل دخانية للتغطية على عملية التوغل.جدير بالذكر أن قوات الاحتلال تتعمد التوغل في أراضي المواطنين الزراعية الحدودية شمال وشرق القطاع وتمنع المزارعين من الوصول إليها لزراعتها أو فلاحتها.