استطلاع رأي: تأييد أردوغان وحزبه أصبح أقل من المعارضة

أجرت مؤسسة "متروبو" للأبحاث واستطلاعات الرأي، اليوم الأربعاء، استطلاعًا جديدًا كشفت نتائجه حصول حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا على نسبة تأييد في الشارع التركي أقل من المعارضة.وذكرت صحيفة "زمان" التركية، أنه ووفق استطلاع الرأي في يناير الماضي، حصدت المعارضة تأييد 43% من المشاركين، بينما حصل حزب العدالة والتنمية الحاكم على 37.2%، فيما بلغت أصوات من لم يحددوا موقفهم الانتخابي بعد 18.6%.وبحسب الصحيفة عقب توزيع أصوات الناخبين الذين لم يحددوا موقفهم الانتخابي بعد يرتفع رصيد أصوات حزب العدالة والتنمية الحاكم إلى 45.7 %، بينما ارتفعت أصوات المعارضة إلى 52.8 %.