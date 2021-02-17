اعتقال دون محاكمات.. تقرير نقابي يرصد الانتهاكات ضد الصحفيين بتركيا

نشرت نقابة الصحفيين (Gazeteciler Cemiyeti) التركية، تقريرا بعنوان "مشروع الإعلام من أجل الديمقراطية"، حول مراقبة وسائل الإعلام في تركيا لعام 2020، وفقا لما نقله موقع بيانت التركي.ويغطي التقرير العديد من القضايا ومراقبة حرية الصحافة، ويقدم نظرة ثاقبة على حالة الصحفيين الذين يحاولون ممارسة مهنتهم وسط جائحة كورونا وكذلك الصحفيين المعتقلين، وفي احدث تقرير لها عن الانتهاكات المتزايدة التي تقوم بها حكومة العدالة والتنمية ضد الصحفيين.وبحسب تقرير الرصد الإعلامي للنقابة، فإن "2020 لم يكن مختلفًا عن السنوات الخمس الماضية من حيث إدانة الصحفيين بالسجن أو إجبارهم على حضور محاكمة تلو الأخرى"، وبناءً على معطيات "مشروع الصحافة من أجل الحرية" التابع لنقابة الصحفيين، بعد محاولة الانقلاب عام 2016، بلغ عدد الصحفيين وراء القضبان 158، أكد مشروع الصحافة من أجل الحرية أن هناك ما لا يقل عن 72 صحفيًا خلف القضبان في البلاد حتى نهاية عام 2020.وفي الوقت نفسه، استمر قانون تنفيذ الأحكام والتدابير الأمنية ولوائح الإنترنت الجديدة، واللوائح المتعلقة بمكافآت نهاية الخدمة،والاستهلاك في التأثير سلبًا على الاستدامة المهنية وحرية الصحافة وفقًا للتقرير.كما أظهر التقرير أن صحفيًا واحدًا من بين كل اثنين يتعرض للتهديد، وأن واحدًا من كل أربعة صحفيين تعرض للعنف الجسدي، وواحد من كل خمسة صحفيين تمت محاكمته في عام 2020 بينما لا يزال صحفي واحد من كل ستة صحفيين قيد المحاكمة، مضيفا تجلت آثار وباء كورونا ماليا في البداية، حيث انخفضت مبيعات الصحف بنسبة 30 % في مارس بعد وصول الوباء إلى تركيا، في حين أن بعض الإجراءات التي اتخذتها وكالة الإعلانات الصحفية (BİK)، مثل السماح للمنافذ بالنشر في أيام بديلة، والإدارات المحلية التي تقدم الحوافز كان لها تأثير إيجابي على الصحافة المحلية، إلا أنها ظلت غير كافية مع زيادة آثار الوباء.و أشار التقير إلى إصدار وزارة الصحة البيانات التي تسببت في الكثير من الارتباك، وأن الصحفيين غير المعتمدين الذين لم يتمكنوا من الوصول إلى البيانات من القضايا الأخرى الجديرة بالملاحظة في العام، بالإضافة إلى ذلك، فإن عدم اتخاذ مكاتب الأخبار الاحتياطات اللازمة ضد الوباء وتعرض العاملين في الصحافة لخسارة حقوقهم كانت من القضايا الأخرى المتعلقة بالوباء.وفقًا للمعلومات التي تم جمعها من مصادر مختلفة، فقد 22 صحفيًا على الأقل حياتهم في تركيا بسبب الوباء، أنا فيما يتعلق بقانون تنفيذ الأحكام والتدابير الأمنية، فوفقا لتقرير النقابة، فإنه بموجب هذا القانون، تم العفو عن العديد من الأشخاص الذين يقضون عقوباتهم في السجن، بينما يظل من سُجنوا بتهمة "الإرهاب" خلف القضبان، في غضون ذلك، مُنعت الصحف غير المصرح لها بتلقي الإعلانات الإعلانات الرسمية من دخول السجون.أماا عن حرية التعبير والمحاكمات الصحفية، قالت الثقابة في تقريرها: أن هناك العديد من الصحفيين داخل السجون التركية، بسبب أنهم غير موالين للحكومة التركية، كما حوكم المئات من الصحفيين المعارضين بتهمة إهانة الرئيس والتحريض على الكراهية والعداء بين الجمهور وما إلى ذلك.وفي الوقت نفسه، أعلنت الحكومة صلاح الدين دميرطاش، وعثمان كافالا، وأينس بربروغلو "أعداء الشعب"، وكانوا موضوع أحكام صادرة عن المحكمة الدستورية والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، كلاهما دفع الكثيرين للتشكيك في وجود الديمقراطية في تركيا.أما فيما يتعلق بحرية الوصول إلى المعلومات المتعلقة بالرئيس وحزبه وأقاربه، فوفقا لتقرير النقابة، فإن حكومة العدالة والتنمية وأردوغان، قد رفعوا العديد من قضايا التشهير في حقهم ضد الصحفيين والصحف، كما أصبح وزراء حزب العدالة والتنمية وأعضاء البرلمان والبيروقراطيون وابن الرئيس وزوجته مواضيع للنقاش، لاسيما وقد كتب العديد من الصحفيين عن الثروة والنفقات، فيما أعلن نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري مرسين علي ماهر بشارير في ديسمبر أنه بين 2014-2019 أحضر الرئيس ما مجموعه 63 ألفًا و31 شخصًا إلى المحكمة بدعوى التشهير، من بين هذه الحالات، تلقى 3831 شخصًا غرامات.ومن أبرز الأحداث التي شهدت ممارسات قمعية استهدفت الصحفيين هذا العام، قام وزير الداخلية سليمان صويلو بإهانة الصحفي سايجي أوزتورك من خلال وصفه بأنه "عار"، وتعرض الصحفي باريش بهليفان للعنف الجسدي أثناء احتجازه، واستهداف قناة فوكس التلفزيونية مباشرة من قبل الرئيس، هذه الحوادث الثلاثة ليست سوى بضع مئات من الحالات المماثلة.أما عن قانون تنظيم الإنترنت الجديد، فقد تم سن اللائحة الجديدة، التي يُزعم أنها أكثر ليبرالية من تلك اللوائح في دول مثل ألمانيا وفرنسا، بسرعة الضوء، وسرعان ما تلاها إصدار غرامات بملايين الليرات لمنصات التواصل الاجتماعي الكبيرة التي لا تفعل ذلك، لدينا ممثلين في تركيا وفي الوقت نفسه، سمحت اللائحة بإزالة المحتوى من الإنترنت إلى الأبد.