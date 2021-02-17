رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 17 فبراير 2021 الموافق 05 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

اعتقال دون محاكمات.. تقرير نقابي يرصد الانتهاكات ضد الصحفيين بتركيا

الأربعاء 17/فبراير/2021 - 09:49 ص
الانتهاكات ضد الصحفيين
الانتهاكات ضد الصحفيين
أمينة ذكى
طباعة
نشرت نقابة الصحفيين (Gazeteciler Cemiyeti) التركية، تقريرا بعنوان "مشروع الإعلام من أجل الديمقراطية"، حول مراقبة وسائل الإعلام في تركيا لعام 2020، وفقا لما نقله موقع بيانت التركي.

ويغطي التقرير العديد من القضايا ومراقبة حرية الصحافة، ويقدم نظرة ثاقبة على حالة الصحفيين الذين يحاولون ممارسة مهنتهم وسط جائحة كورونا وكذلك الصحفيين المعتقلين، وفي احدث تقرير لها عن الانتهاكات المتزايدة التي تقوم بها حكومة العدالة والتنمية ضد الصحفيين.

وبحسب تقرير الرصد الإعلامي للنقابة، فإن "2020 لم يكن مختلفًا عن السنوات الخمس الماضية من حيث إدانة الصحفيين بالسجن أو إجبارهم على حضور محاكمة تلو الأخرى"، وبناءً على معطيات "مشروع الصحافة من أجل الحرية" التابع لنقابة الصحفيين، بعد محاولة الانقلاب عام 2016، بلغ عدد الصحفيين وراء القضبان 158، أكد مشروع الصحافة من أجل الحرية أن هناك ما لا يقل عن 72 صحفيًا خلف القضبان في البلاد حتى نهاية عام 2020.

وفي الوقت نفسه، استمر قانون تنفيذ الأحكام والتدابير الأمنية ولوائح الإنترنت الجديدة، واللوائح المتعلقة بمكافآت نهاية الخدمة،والاستهلاك في التأثير سلبًا على الاستدامة المهنية وحرية الصحافة وفقًا للتقرير.

كما أظهر التقرير أن صحفيًا واحدًا من بين كل اثنين يتعرض للتهديد، وأن واحدًا من كل أربعة صحفيين تعرض للعنف الجسدي، وواحد من كل خمسة صحفيين تمت محاكمته في عام 2020 بينما لا يزال صحفي واحد من كل ستة صحفيين قيد المحاكمة، مضيفا تجلت آثار وباء كورونا ماليا في البداية، حيث انخفضت مبيعات الصحف بنسبة 30 % في مارس بعد وصول الوباء إلى تركيا، في حين أن بعض الإجراءات التي اتخذتها وكالة الإعلانات الصحفية (BİK)، مثل السماح للمنافذ بالنشر في أيام بديلة، والإدارات المحلية التي تقدم الحوافز كان لها تأثير إيجابي على الصحافة المحلية، إلا أنها ظلت غير كافية مع زيادة آثار الوباء.

و أشار التقير إلى إصدار وزارة الصحة البيانات التي تسببت في الكثير من الارتباك، وأن الصحفيين غير المعتمدين الذين لم يتمكنوا من الوصول إلى البيانات من القضايا الأخرى الجديرة بالملاحظة في العام، بالإضافة إلى ذلك، فإن عدم اتخاذ مكاتب الأخبار الاحتياطات اللازمة ضد الوباء وتعرض العاملين في الصحافة لخسارة حقوقهم كانت من القضايا الأخرى المتعلقة بالوباء.

وفقًا للمعلومات التي تم جمعها من مصادر مختلفة، فقد 22 صحفيًا على الأقل حياتهم في تركيا بسبب الوباء، أنا فيما يتعلق بقانون تنفيذ الأحكام والتدابير الأمنية، فوفقا لتقرير النقابة، فإنه بموجب هذا القانون، تم العفو عن العديد من الأشخاص الذين يقضون عقوباتهم في السجن، بينما يظل من سُجنوا بتهمة "الإرهاب" خلف القضبان، في غضون ذلك، مُنعت الصحف غير المصرح لها بتلقي الإعلانات الإعلانات الرسمية من دخول السجون.

أماا عن حرية التعبير والمحاكمات الصحفية، قالت الثقابة في تقريرها: أن هناك العديد من الصحفيين داخل السجون التركية، بسبب أنهم غير موالين للحكومة التركية، كما حوكم المئات من الصحفيين المعارضين بتهمة إهانة الرئيس والتحريض على الكراهية والعداء بين الجمهور وما إلى ذلك.

وفي الوقت نفسه، أعلنت الحكومة صلاح الدين دميرطاش، وعثمان كافالا، وأينس بربروغلو "أعداء الشعب"، وكانوا موضوع أحكام صادرة عن المحكمة الدستورية والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، كلاهما دفع الكثيرين للتشكيك في وجود الديمقراطية في تركيا.

أما فيما يتعلق بحرية الوصول إلى المعلومات المتعلقة بالرئيس وحزبه وأقاربه، فوفقا لتقرير النقابة، فإن حكومة العدالة والتنمية وأردوغان، قد رفعوا العديد من قضايا التشهير في حقهم ضد الصحفيين والصحف، كما أصبح وزراء حزب العدالة والتنمية وأعضاء البرلمان والبيروقراطيون وابن الرئيس وزوجته مواضيع للنقاش، لاسيما وقد كتب العديد من الصحفيين عن الثروة والنفقات، فيما أعلن نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري مرسين علي ماهر بشارير في ديسمبر أنه بين 2014-2019 أحضر الرئيس ما مجموعه 63 ألفًا و31 شخصًا إلى المحكمة بدعوى التشهير، من بين هذه الحالات، تلقى 3831 شخصًا غرامات.

ومن أبرز الأحداث التي شهدت ممارسات قمعية استهدفت الصحفيين هذا العام، قام وزير الداخلية سليمان صويلو بإهانة الصحفي سايجي أوزتورك من خلال وصفه بأنه "عار"، وتعرض الصحفي باريش بهليفان للعنف الجسدي أثناء احتجازه، واستهداف قناة فوكس التلفزيونية مباشرة من قبل الرئيس، هذه الحوادث الثلاثة ليست سوى بضع مئات من الحالات المماثلة.

أما عن قانون تنظيم الإنترنت الجديد، فقد تم سن اللائحة الجديدة، التي يُزعم أنها أكثر ليبرالية من تلك اللوائح في دول مثل ألمانيا وفرنسا، بسرعة الضوء، وسرعان ما تلاها إصدار غرامات بملايين الليرات لمنصات التواصل الاجتماعي الكبيرة التي لا تفعل ذلك، لدينا ممثلين في تركيا وفي الوقت نفسه، سمحت اللائحة بإزالة المحتوى من الإنترنت إلى الأبد.

موضوعات متعلقة

أمطار ورياح محملة بالرمال.. «تنبؤات الطيران» عن الطقس: يجب الحيطة

هنا «الريف الجديد».. كيف تُغيّر مبادرة «حياة كريمة» وجه القرى؟

«كان نفسى أشترى عمارة زى زميلاتى».. اعترافات سعاد حسنى

مصادر لـ«الدستور»: امتحانات النقل ستكون بنظام الاختياري

الصور

image description

غلق عدد من مراكز الدروس الخصوصية بدمياط

image description

هطول أمطار غزيرة فى دمياط

image description

محافظ أسيوط يترأس غرفة العمليات المركزية لمتابعة حالة الطقس

image description

أمطار خفيفة ورياح شديدة في دمياط

image description

الجيزة: 497 سيارة شفط للتعامل السريع مع هطول الأمطار

الأكثر قراءة

التفاصيل الكاملة لحادث عمرو أديب وحالته الصحية

أول صورة من حادث الإعلامى عمرو أديب وتدمير سيارته

أمطار ورياح محملة بالرمال.. «تنبؤات الطيران» عن الطقس: يجب الحيطة

مستجدات حادث عمرو أديب.. تصالح مع سائق السيارة النقل في المستشفى

إنفوجراف

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

image description

ماذا حققت مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم؟

نجم الساعة

ننشر صورة زوجة قتلها زوجها في عيد الحب بالحوامدية

منوعات

طلاب نيجيريون يصممون «روبوتا» لعلاج مرضى كورونا عن بعد

تزايد الجوع في جنوب أفريقيا رغم إعانات كورونا

مواعيد صرف مرتبات شهر فبراير 2021

زلزالان يضربان إقليم بابوا فى إندونيسيا

أيام زمان

«لم أكن معارضًا لمبارك».. اعترافات «الأستاذ» محمد حسنين هيكل

«معنديش حاجة أقولها».. لماذا رفض هيكل تأبين مصطفى أمين؟

«في الفن والسياسة».. كواليس حوار أجرته أم كلثوم مع هيكل

«المرض أبعدها عن البروفات».. الأيام الأخيرة في حياة زوزو شكيب

مقالات الرأي
منى رجب
يحيا الحب رغم فيروس «كورونا»
د.مينا بديع عبدالملك
حول الفقر الاختيارى.. لمن يهمهم الأمر «1-2»
ثروت الخرباوي
رحلة التكفير الإخوانية بين سيد قطب وتلميذه شكرى مصطفى
ماجد حبته
مجلس الأمن واللقاح
المزيد

الثقافة

«قصة صورة».. نجيب محفوظ يشاهد التليفزيون مبتسمًا

صدور العدد 16 من الإصدار السادس لمجلة المسرح

ناصر عراق: هيكل أهم صحفى عربى فى القرن الفائت

جائزة الطيب صالح للإبداع الكتابى تعلن الفائزين بدورتها الـ11