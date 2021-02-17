لسلامتك أثناء الأمطار.. 6 محاذير من «الرى»

طالبت وزارة الموارد المائية والري، بضرورة اتخاذ الحيطة والحذر خلال التعامل مع موجة الأمطار والسيول والاضطرابات الجوية، واتباع كل التعليمات المتعلقة بالأمن والسلامة من كل قطاعات الدولة.وحددت الري،6 محاذير ينبغي الالتزام بها، واتباعها لتفادي أي خطورة يمكن التعرض لها، وتتمثل فى:1_ الابتعاد عن مسارات مخرات السيول.2_ تجنب أي أنشطة برية أو بحرية أو سفاري في هذه الفترة.3_ عدم الخروج من البيت إلا للضرورة فقط.4_ عدم السفر على الطرق الصحراوية والسريعة إلا للضرورة.5_ الابتعاد عن أعمدة الكهرباء والإنارة وعدم ملامستها في الشارع.6_ عدم ملامسة أى أشياء معدنية قد تنقل التيار الكهربائي.وكشفت نماذج التنبؤ بالأمطار بمركز التنبؤ بقطاع التخطيط وخرائط الأمطار بوزارة الموارد المائية والري، عن سقوط أمطار غزيرة ورعدية على السواحل الشمالية والإسكندرية وبلطيم دمياط ورشيد وكفر الشيخ وبورسعيد والبحيرة والدقهلية ومطروح، بينما تسقط أمطار متوسطة على العريش ورفع ورأس سدر وسانت كاترين.