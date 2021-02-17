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الأربعاء 17 فبراير 2021 الموافق 05 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الطاقة الذرية تعلن عن زيارة لطهران لإيجاد حلول لاستمرار التعاون

الأربعاء 17/فبراير/2021 - 09:41 ص
رافاييل جروسي
رافاييل جروسي
منار أحمد
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اقترح رافاييل جروسي، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، اليوم الأربعاء، أن يزور طهران من أجل إيجاد حل لاستمرار التعاون مع المنظمة الدولية.

وذلك بعدما أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أنها تلقت رسالة من إيران تطالب بوقف البروتوكول الإضافي وتعليق عمليات التفتيش، حسبما أعلنت قناة العربية الإخبارية.

وأبلغ "جروسي" أعضاء الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بأن إيران ستعلق "العمل التطوعي الشفاف" في 23 فبراير في إطار الاتفاق النووي.

وتقول الوكالة الدولية للطاقة الذرية إن "جروسي"، اقترح زيارة إيران للتوصل إلى حل مقبول، فيما يتعلق بمواصلة أنشطة التحقق الأساسية وعمليات التفتيش.

يذكر أنه في الأشهر الأخيرة، قلصت إيران التزاماتها بشكل كبير بما في ذلك رفع تخصيب اليورانيوم بنسبة 20% وتركيب أجهزة طرد مركزي متطورة، كما زادت احتياطاتها من اليورانيوم المخصب بنسبة 3.5% بأكثر من 10 أضعاف الحد المسموح به في الاتفاق النووي.

وبدأت إيران أيضا أنشطة بحث وتطوير لإنتاج معدن اليورانيوم كوقود لمفاعل الأبحاث في طهران، في حين يحظر الاتفاق النووي، قيام طهران بإنتاج معدن اليورانيوم الذي يتم استخدامه أيضًا في صنع القنبلة النووية.

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