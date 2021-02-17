انتشال جثة صياد والبحث عن 4 مفقودين بسبب سوء الطقس ببورسعيد

تمكنت قوات الإنقاذ النهري بالتعاون مع رجال القوات البحرية، اليوم الأربعاء، من العثور على جثة صياد، من إجمالي 5 صيادين فقدوا بعد أن حالت الرياح بينهم وبين عودتهم إلى ميناء الصيد بسبب الطقس السيئ.عثرت القوات على الصياد "محمد السيد محمود الخنيني"، 37 عامًا، يعمل بمركب توكيلات صيد بحري "أولاد رجب"، بميناء الصيد ببورسعيد، على بابور سيماكس.تم نقل الجثة إلى مشرحة السلام، وتكثف قوات الإنقاذ النهري من جهودها للبحث عن 4 صيادين آخرين، غرقوا أثناء الصيد بميناء بورسعيد، نتيجة سوء الأحوال الجوية التي تتعرض له محافظة بورسعيد.يذكر أن موجة من الطقس غير المستقر المصحوبة بسقوط أمطار غزيرة، ضربت محافظة بورسعيد، أمس الثلاثاء، وذلك مع انخفاض كبير في درجة الحرارة، وتزايد غير مسبوق في شدة الرياح.