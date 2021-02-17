طلاب «بوغازيتشي» التركية يتحدون الثلوج لرفض «مرسوم أردوغان»

رغم الطقس السيئ والبرد القارس وتساقط الثلوج في تركيا، إلا أنه استمرت الاحتجاجات في جامعة بوغايتتشي وتحديدا في الحرم الجنوبي في اسطنبول يوم أمس، كما كان الحال منذ 5 يناير، حيث أدار الأكاديميون ظهورهم مرة أخرى إلى مكتب رئيس الجامعة، وفقا لما نقله موقع "بيانت" التركي.ومنذ تعيين الرئيس ورئيس حزب العدالة والتنمية الحاكم رجب طيب أردوغان البروفيسور"مليح بولو" عميدًا للجامعة بمرسوم في 2 يناير، احتج كل من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة على هذا التعيين.واحتجاجات أمس كانت من قبل الأكاديميين، وفي بيان في حرمهم الجامعي، كرر طلاب جامعة بوغازيتشي مطالبتهم بالإفراج عن تسعة طلاب تم اعتقالهم حتى الآن بسبب الاحتجاجات.وقال الطلاب: "اليوم يصادف اليوم الرابع والأربعين لمقاومتنا منذ تعيين بولو لجامعتنا، وسيستمر نضالنا حتى يغادر جميع الأمناء، وفي مقدمتهم مليح بولو وسننشر مطالبنا الصالحة عبر كل قناة".يذكر أنه تم تعيين مليح بولو رئيسًا لجامعة بوغازيتشي في مرسوم رئاسي نُشر في الجريدة الرسمية في 1 يناير الماضي، ما أثار انتقادات شديدة بين الطلاب والأكاديميين في الجامعة وكذلك في المجتمع الأكاديمي.