الري: تصميم وحدة لمعالجة مياه الصرف الصحي بقرى «حياة كريمة»

انتهى المعهد القومي لبحوث المياه بوزارة الموارد المائية والري، من تصميم وحدة مدمجة لمعالجة مياه الصرف الصحى والتى تم تجربتها للإستفادة من مياه الصرف الصحي الناتجة من المعاهد والوحدات البحثية التابعة للمركز ، تمهيدا للتنفيذ كتجربة في إحدى القرى.وقال الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والرى، إنه يمكن استخدام الوحدة الواحدة لخدمة 5000 نسمة بطاقة 1000 مكعب من مياه الصرف الصحى يومياً، مؤكداً على أهمية هذه الوحدات باعتبارها أحد التقنيات قليلة التكلفة لمعالجة مياه الصرف الصحى، حيث أن استخدام المعالجة البيولوجية يؤدى لخفض مراحل المعالجة من 6 مراحل إلى 3 مراحل.وأوضح وزير الرى، إنها تتميز بصغر المساحة مقارنة بمحطات الصرف الصحي المركزية، وسهولة التشغيل وعدم الحاجة لعمالة مدربة لتشغيلها، الأمر الذي يسمح بتطبيق تلك النماذج داخل الأحياء السكنية الجديدة والمناطق الريفية والقرى والعزب المحرومة من خدمة الصرف الصحي والمشمولة بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة".كما أوضح الدكتور عبد العاطى أنه يمكن الاستفادة من المياه الناتجة من عملية المعالجة في ري المساحات الخضراء والزراعات غير المأكولة ، مؤكداً أن هذه الوحدات ستسهم فى تحسين نوعية المياه بالمجاري المائية حيث ستؤدى لمنع إلقاء مياه الصرف الصحي بالمصارف والترع، كما تتميز بالتخلص الآمن من الحمأة (المخلفات الصلبة) والاستفادة منها في إنتاج الطاقة الحيوية من خلال إنشاء وحدة لإنتاج الغاز الحيوي والسماد العضوي، وهذا العائد الاقتصادي يمكن أن يغطي تكاليف تشغيل وصيانة الوحدة مع هامش ربح بسيط.الجدير بالذكر أن فكرة المعالجة تعتمد على طريقة التهوية المباشرة الممتدة مع إمكانية إستخدام مواد أولية قليلة التكلفة في معالجة مياه الصرف الصحي ، وتتميز طريقة التهوية المباشرة الممتدة بانخفاض تكاليف أعمال الصيانة أثناء التشغيل مقارنة بإستخدام مواد أخرى في المعالجة والتي تحتاج لأعمال صيانة بصفة دورية.