1.05 مليون إصابة و15 ألف وفاة بكورونا في هولندا

وصل إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في هولندا إلى 1.05 مليون حالة اليوم الأربعاء، بتوقيت أمستردام، بحسب بيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء.وأظهرت البيانات أن إجمالي عدد الوفيات في هولندا جراء الإصابة بمرض "كوفيد 19-" الذي يسببه الفيروس بلغ 15 ألفا و50 حالة، في حين تعافى من المرض 13 ألفا و809 من المصابين حتى الآن.وأعلنت هولندا تسجيل أول حالة إصابة بالفيروس في البلاد قبل نحو 50 أسبوعا.