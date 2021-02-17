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الأربعاء 17 فبراير 2021 الموافق 05 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

لليوم الثاني.. سقوط أمطار وانخفاض درجة الحرارة بمطروح

الأربعاء 17/فبراير/2021 - 09:25 ص
مطروح
مطروح
ياسمين شعيب
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لليوم الثاني على التوالي شهدت مدينة مرسى مطروح، سقوط أمطار غزيرة مصاحبة لرياح شديدة وانخفاض درجات الحرارة، حيث أعلنت الأجهزة التنفيذية والأمنية حالة الطوارئ والاستعداد تحسبا لحدوث أي تداعيات.

وأغرقت مياه الأمطار الشوارع والميادين حيث تم الدفع بالسيارات والمعدات لسحب المياه وتيسير حركة سير المواطنين والسيارات.

وكان محافظ مطروح، قد وجه بإعداد وتجهيز سيارات الكسح المخصصة لشفط تجمعات المياه وسيارات الحماية المدنية وتمهيد وصولها إلى الأماكن المتوقعة لتجمعات مياه الأمطار، في حالة سقوط أمطار غزيرة، ومراجعة غرف الصرف بالطرق الرئيسية والطريق الدولي الساحلي، للتأكد من تطهيرها لتصريف مياه الأمطار ومراجعة محولات الكهرباء وتغطية جميع الكابلات الكهربية وتأمين التيار الكهربائي حرصا على سلامة المواطنين.
مطروح
لليوم الثاني.. سقوط أمطار وانخفاض درجة الحرارة بمطروح
مطروح
مطروح
لليوم الثاني.. سقوط أمطار وانخفاض درجة الحرارة بمطروح
مطروح

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