حظك اليوم.. برج الحوت الأربعاء 17 فبراير 2021

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك، جاكلين عقيقي حظك, اليوم الأربعاء, لجميع الأبراج الفلكية، وفيما يخص برج الحوت قالت:مهنيًا: لديك الكثير من اللقاءات التى تتخذ خلالها قرارات حاسمة، في الجو جدل بسبب وجهة نظر جديدة تُطرح عليك.عاطفيًا: حاول عدم الاستماع الى الشائعات من المقرّبين، وخصوصًا أن بعضهم يحاول صبّ الزيت على النار.صحيًا: احرص على استعمال الزيت النباتي الصحي، وتجنب مختلف أنواع السمن ومشتقاته.