حظك اليوم.. برج الحوت الأربعاء 17 فبراير 2021
الأربعاء 17/فبراير/2021 - 09:30 ص
قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك، جاكلين عقيقي حظك, اليوم الأربعاء, لجميع الأبراج الفلكية، وفيما يخص برج الحوت قالت:
مهنيًا: لديك الكثير من اللقاءات التى تتخذ خلالها قرارات حاسمة، في الجو جدل بسبب وجهة نظر جديدة تُطرح عليك.
عاطفيًا: حاول عدم الاستماع الى الشائعات من المقرّبين، وخصوصًا أن بعضهم يحاول صبّ الزيت على النار.
صحيًا: احرص على استعمال الزيت النباتي الصحي، وتجنب مختلف أنواع السمن ومشتقاته.
مهنيًا: لديك الكثير من اللقاءات التى تتخذ خلالها قرارات حاسمة، في الجو جدل بسبب وجهة نظر جديدة تُطرح عليك.
عاطفيًا: حاول عدم الاستماع الى الشائعات من المقرّبين، وخصوصًا أن بعضهم يحاول صبّ الزيت على النار.
صحيًا: احرص على استعمال الزيت النباتي الصحي، وتجنب مختلف أنواع السمن ومشتقاته.