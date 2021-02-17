حظك اليوم.. برج الجدى الأربعاء 17 فبراير 2021

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك، جاكلين عقيقي حظك، اليوم الأربعاء، لجميع الأبراج الفلكية، وفيما يخص برج الجدي قالت:مهنيًا: إذا أردت تحقيق شيء رائع فهو يحصل اليوم. الكواكب والقمر من برج الثور تنير طريقك لاتخاذ قرارات مهمة.عاطفيًا: تقابل الشخص المناسب هذا اليوم، وقد يشعرك ذلك بارتياح كبير بعد فترة صعبة أمضيتها أخيرًا.صحيًا: كثيرة الأمراض التي يعانيها الناس اليوم، وبعضها ناتج من الإهمال والاستخفاف. كن حذرًا.