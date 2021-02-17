حظك اليوم.. برج العقرب الأربعاء 17 فبراير 2021

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك، جاكلين عقيقي حظك، اليوم الأربعاء، لجميع الأبراج الفلكية، وفيما يخص برج العقرب قالت:مهنيًا: لا تناسبك مواقع الكواكب من الدلو ولا انتقال القمر إلى الثور، لذلك حذار الإشكالات مع المحيط والتحديات، وابتعد عن المواجهات وكُن دبلوماسيًّا.عاطفيًا: بعضهم يضغط عليك لتترك الحبيب، استمع إلى نداء قلبك، ولا تدع بعض الأفكار السلبية تسيطر في علاقتك بالحبيب.صحيًا: واكب الأبحاث العلمية الحديثة التي تقدم أفكارًا جديدة للمحافظة على الصحة سليمة.