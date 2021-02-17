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الأربعاء 17 فبراير 2021 الموافق 05 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

مصر ترأس فريق العمل العربي للذكاء الاصطناعي

الأربعاء 17/فبراير/2021 - 09:20 ص
العمل العربي للذكاء
العمل العربي للذكاء الاصطناعي
طارق عتمان
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شاركت مصر، مُمثلة في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، في اجتماع فريق العمل العربي للذكاء الاصطناعي، المنعقد علي مدار يومي 15 و16 فبراير تحت مظلة جامعة الدول العربية. وخلال الاجتماع تم انتخاب مصر رئيسًا للفريق، كما تم اختيار المملكة العربية السعودية ودولة فلسطين نوابًا للفريق.

ناقش الاجتماع عدد من الموضوعات، منها إمكانية وضع استراتيجية عربية موحدة للذكاء الاصطناعي، تحديد قضايا ومجالات الذكاء الاصطناعي ذات الأولوية للدول العربية، أهمية التعاون المشترك لسد الفجوة الرقمية بين الدول المتقدمة والدول النامية، التغلب على التفاوت في الإمكانات التكنولوجية عن طريق تبادل الخبرات وتشكيل إطار مشترك لبناء الكوادر البشرية في الوطن العربي.

جدير بالذكر أن فريق العمل العربي للذكاء الاصطناعي تم تشكيله بموجب قرار من مجلس الوزراء العرب للاتصالات والمعلومات في دورته الثالثة والعشرين، بناءً على مقترح قدمته مصر وذلك لضرورة اتفاق الوطن العربي على موقف مشترك وخطة عمل موحدة في مجال الذكاء الاصطناعي.

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