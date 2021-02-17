378 إصابة جديدة بكورونا فى طوكيو

أعلنت حكومة العاصمة اليابانية، اليوم الأربعاء، تسجيل 378 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في طوكيو.وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية "إن إتش كيه" أن عدد الإصابات اليومية بفيروس كورونا المستجد في طوكيو لا يزال أقل من 500 حالة، وذلك لليوم الحادي عشر على التوالي.يشار إلى أن إجمالي الإصابات المسجلة في العاصمة طوكيو منذ بداية تفشي الوباء بلغ 108 آلاف و337 حالة.